الأحد 13 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الإسماعيلية يوَّجه بالتفتيش على المنشآت الغذائية بمحيط المدارس (صور)

جانب من الحملات،
جانب من الحملات، فيتو

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مديرية الصحة، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية بالمحافظة والواقعة في محيط المدارس، وذلك للحفاظ على صحة الطلاب.   

محافظ الإسماعيلية يستعرض تفاصيل احتفالات العيد القومي

أنشطة وفعاليات متنوعة بـ ثقافة الإسماعيلية احتفالا بانتصارات أكتوبر (صور)

مواصلة الحملات اليومية 

واصلت إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الصحة بالإسماعيلية، جهودها في الرقابة والتفتيش على المنشآت الغذائية المحيطة بمدارس المحافظة.
 

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

تكثيف المرور على المنشآت 

ومن جانبها قالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة، إلى أن إدارة مراقبة الأغذية كثفت أعمالها بالمرور على ٣٥ مدرسة ومعهد أزهري وأيضًا المدرسة الفكرية، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم..

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

سحب عينات من التغذية 

وأوضحت أنه تم سحب عينات من التغذية المدرسية وإرسالها للمعامل للفحص، وتم التأكد من سلامة الوجبات المقدمة للطلاب. 

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

التفتيش على المصانع 

كما قامت إدارة مراقبة الأغذية بالتفتيش على عدد من المصانع التى تُورِّد الأغذية المدرسية، فضلًا عن تشديد الرقابة على ١٨ منشأة غذائية بمحيط المدارس.

 

نتائج الحملات 

وأفادت أن الحملة على المنشآت المحيطة بالمدارس أسفرت عن إعدام ١٠ لتر من المنتجات الغذائية غير محتفظة بالخواص الطبيعية، وتحرير ٩ محاضر منها، ٦ محاضر نظافة طبقًا لقرار ٩٦ لسنة ١٩٦٧، و٣ محاضر شهادة صحية طبقًا لقرار ٩٧ لسنة ١٩٦٧ وفقًا للوائح سلامة الأغذية.  

 

ومن جانبها أكدت الدكتورة مي سامي مدير إدارة الطب الوقائي، على استمرار مراقبي الأغذية في الإشراف والمتابعة على التغذية المدرسية بمخازن ومطابخ المدارس على مستوى جميع الإدارات الصحية، بالإضافة إلى استكمال برنامج تطعيم طلبة المدارس وفق جدول تطعيمات الصفوف الدراسية المستهدفة بالتطعيم وذلك ضمن خطة الأعمال الوقائية للحفاظ على الصحة العامة لطلاب المدارس.
 

ويأتي ذلك تطبيقًا لأهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" وبناءً على خطة وزارة الصحة والسكان وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.  

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظ الإسماعيلية المنشات الغذائية المدارس صحة الطلاب

مواد متعلقة

محافظ الإسماعيلية يستعرض تفاصيل احتفالات العيد القومي

أنشطة وفعاليات متنوعة بـ ثقافة الإسماعيلية احتفالا بانتصارات أكتوبر (صور)

مصرع وإصابة 9 أشخاص بحادث انقلاب سيارة في الإسماعيلية

النيابة تعاين موقع الانهيار الجزئي لعقار في الإسماعيلية (صور)

الأكثر قراءة

ضحايا حادث الغاز، وفاة الحالة الخامسة لتلحق بوالديها وأشقائها بالشرقية

خوفا من الاغتيال، ترامب يظهر خلف زجاج مضاد للرصاص (فيديو)

وفاة شخص في هبوط اضطراري لطائرة روسية صغيرة

بشرى سارة، انخفاض أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق

المترو يحارب زحام شبابيك التذاكر باستخدام الكارت الذكي

القبض على كروان مشاكل بحدائق القبة لتنفيذ حكم قضائي

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 13-10-2024 في القاهرة والمحافظات

إيهاب الكومي يعلق على تصريحات حسام حسن: لا تشغلنا في الوقت الحالي

منوعات

المزيد

خوفا من الاغتيال، ترامب يظهر خلف زجاج مضاد للرصاص (فيديو)

بعد دفنه بالخطأ، نجاة يمني بأعجوبة من موت محقق

العثور على تنين عمره 5 آلاف عام في قبر حجري بالصين

"كوثر" و "هدهد"، إيران تستعد لإطلاق قمرين صناعيين للفضاء عبر روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو السكر بالسوق المحلي اليوم السبت 12/ 10/ 2024

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 12/ 10/ 2024

سعر طن القصدير اليوم السبت 12-10-2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

مشروعات افتتحها الرئيس فى قطاعات النقل في 12 أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 13-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 13-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 13-10-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية