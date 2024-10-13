محافظ الإسماعيلية يوَّجه بالتفتيش على المنشآت الغذائية بمحيط المدارس (صور)

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مديرية الصحة، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية بالمحافظة والواقعة في محيط المدارس، وذلك للحفاظ على صحة الطلاب.

مواصلة الحملات اليومية

واصلت إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الصحة بالإسماعيلية، جهودها في الرقابة والتفتيش على المنشآت الغذائية المحيطة بمدارس المحافظة.



جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

تكثيف المرور على المنشآت

ومن جانبها قالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة، إلى أن إدارة مراقبة الأغذية كثفت أعمالها بالمرور على ٣٥ مدرسة ومعهد أزهري وأيضًا المدرسة الفكرية، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم..

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

سحب عينات من التغذية

وأوضحت أنه تم سحب عينات من التغذية المدرسية وإرسالها للمعامل للفحص، وتم التأكد من سلامة الوجبات المقدمة للطلاب.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

التفتيش على المصانع

كما قامت إدارة مراقبة الأغذية بالتفتيش على عدد من المصانع التى تُورِّد الأغذية المدرسية، فضلًا عن تشديد الرقابة على ١٨ منشأة غذائية بمحيط المدارس.

نتائج الحملات

وأفادت أن الحملة على المنشآت المحيطة بالمدارس أسفرت عن إعدام ١٠ لتر من المنتجات الغذائية غير محتفظة بالخواص الطبيعية، وتحرير ٩ محاضر منها، ٦ محاضر نظافة طبقًا لقرار ٩٦ لسنة ١٩٦٧، و٣ محاضر شهادة صحية طبقًا لقرار ٩٧ لسنة ١٩٦٧ وفقًا للوائح سلامة الأغذية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة مي سامي مدير إدارة الطب الوقائي، على استمرار مراقبي الأغذية في الإشراف والمتابعة على التغذية المدرسية بمخازن ومطابخ المدارس على مستوى جميع الإدارات الصحية، بالإضافة إلى استكمال برنامج تطعيم طلبة المدارس وفق جدول تطعيمات الصفوف الدراسية المستهدفة بالتطعيم وذلك ضمن خطة الأعمال الوقائية للحفاظ على الصحة العامة لطلاب المدارس.



ويأتي ذلك تطبيقًا لأهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" وبناءً على خطة وزارة الصحة والسكان وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.