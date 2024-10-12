مصرع وإصابة 9 أشخاص بحادث انقلاب سيارة في الإسماعيلية

لقي شخص مصرعه وأصيب 8 آخرين، جراء انقلاب سيارة ربع نقل بوصلة الدواويس، في محافظة الإسماعيلية.

إخطار بانقلاب سيارة

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، اخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بوصلة الدواويس بطريق الإسماعيلية القاهرة ، أسفر مصرع شخص وإصابة 8 آخرين.

انتقال الأجهزة الأمنية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

الدفع بعدد من سيارات الإسعاف

كما دفع مرفق الإسعاف بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفي القصاصين التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالاسماعيلية لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

وقالت مصادر طبية إن المصابين وصلوا إلى المستشفي وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد حيث تم إسعافهم وايداعهم بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

فيما تم نقل جثمان المتوفي إلى مشرحة المستشفى.



علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية الي مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة سبب الحادث

ودفع مرفق إسعاف الاسماعلية برئاسة الدكتور محمد طنطاوي بعدد كبير من سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين الي مستشفي القصاصين التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالاسماعيلية لتلقي العلاج اللازم والاسعافات الأولية

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

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