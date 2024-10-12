محافظ الإسماعيلية يستعرض تفاصيل احتفالات العيد القومي

عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا لوضع اللمسات النهائية لمخطط الاحتفالات التي تقيمها محافظة الإسماعيلية بمناسبة عيدها القومي، والذي يوافق السادس عشر من أكتوبر.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

جاء ذلك بحضور اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، واللجنة التنفيذية لاحتفالات العيد القومي.

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

عروض فنية ورياضية باحتفالات العيد القومي

وأكد محافظ الإسماعيلية سعادته بمشاركة كافة القطاعات والجهات الشريكة بهذه الاحتفالية، مشيرًا إلى أنها تتضمن عدة فعاليات وافتتاحات، بالإضافة إلى العروض الفنية والرياضية والتي تهدف إلى إدخال السرور على أهل المحافظة الباسلة.

دعوة عامة للمواطنين

جانب من الاجتماع،فيتوجانب من الاجتماع،فيتو

ودعى أكرم جموع المواطنين للمشاركة في الاحتفالية التي تقام يوم الخميس المقبل بالطريق الدائري وتشارك بها فرق الموسيقي العسكرية بالإضافة إلى فقرات متنوعة.

تقديم خدمات النقل المجاني

ووجَّه أكرم بتقديم خدمة النقل المجاني للمواطنين من عدد من الميادين بأتوبيسات مرفق النقل الداخلي والجمعية التعاونية؛ لتسهيل الوصول إلى مكان الاحتفال للأسر والشباب في الإسماعيلية وسيتم الإعلان عنها على الصفحة الرسمية للمحافظة.

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