أنشطة وفعاليات متنوعة بـ ثقافة الإسماعيلية احتفالا بانتصارات أكتوبر (صور)

شهد فرع ثقافة الإسماعيلية، أنشطة ثقافية، ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال شهر أكتوبر، وذلك تحت إشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، المعد برعاية وزارة الثقافة، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

ورشة رسم بمكتبة أبوصوير

حيث نفذت مكتبة أبو صوير الثقافية ورشة رسم ومعلومات عن نهر النيل بعنوان (نيلنا الجميل)، من تنفيذ عبدالرحمن فراج، وإشراف أحمد شافعي مدير المكتبة.



وتم خلال الورشة الحديث مع الأطفال عن نهر النيل، باعتباره شريان الحياة لمصر وهو أصل الحضارة، وكانت مصر تسمى هبة النيل، وكيف يجب علينا الحفاظ على مياه نهر النيل وترشيد استهلاكها، وعدم تلويث النهر بالنفايات والمواد الكيميائية.

جانب من الفعاليات،فيتو

جانب من الفعاليات،فيتو



محاضرة عن تحرير سيناء

كما نفذت مكتبة علي الراعي بالرياح النشاط محاضرة بعنوان من التحرير إلى البناء (إعادة تنمية المجتمع ودور المرأة في مصر) ضمن نشاط المرأة ألقت المحاضرة منى عبد المنعم بوزارة التضامن تناولت النقاط التالية المقصود بالتنمية المجتمعية، كيفية تطوير المجتمع، تأثير التنمية على المجتمع.

جانب من الفعاليات،فيتو

جانب من الفعاليات،فيتو

مسابقة في القراءة

وتحدثت عن دور المرأة فى تحقيق التنمية المستدامة وعن كيفية تمكين المرأة في المجتمع، إشراف عبدالقادر عبدالعزيز مدير المكتبة، كما شملت الفعاليات مسابقة في القراءة الحرة بين الأطفال ضمن نشاط بيت ثقافة التل الكبير إشراف اميرة الجاويش مديرة الموقع.

جانب من الفعاليات،فيتو

جانب من الفعاليات،فيتو

جانب من الفعاليات،فيتو

عمل ورشة رسم

قامت مكتبة القصاصين الثقافية بالتعاون مع مدرسة القصاصين الاعدادية الجديدة بعمل ورشة رسم عن حرب أكتوبر قامت راندا عبد الفتاح أمينة المكتبة العامة وهند محمد مديرة المكتبة بتوجيه الطلبة والطالبات بالمدرسة الى رسم بعض الرسومات التى تخص حرب اكتوبر.



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