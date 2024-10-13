الأحد 13 أكتوبر 2024
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محافظات

السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية يتفقد أعمال تطوير وإعادة فتح شارع مصر (صور)

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

قام اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، مساء أمس السبت، بجولة ميدانية لتفقد أعمال تطوير وإعادة فتح شارع مصر أمام حركة السيارات بحي أول مدينة الإسماعيلية. 

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أبرز الحضور خلال الجولة 

وذلك بحضور المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، أمير عبد الله رئيس حي أول مدينة الإسماعيلية، وعدد من القيادات التنفيذية بالإسماعيلية. 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

أعمال تطوير الشارع 

وتفقَّد "اليمني" أعمال فتح وتطوير وتركيب بلاط إنترلوك بشارع مصر بحي أول مدينة الإسماعيلية، عقب رفع وإزالة الإشغالات والتعديات من الشارع وإعادة فتحه مرة أخرى بعد سنوات طويلة ماضية من قفله بسبب التعديات على حرم الطريق.  

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

تفاصيل عملية التطوير 

وأوضح المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، أن الأعمال شملت تغيير شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب بالشارع، خطوط الكهرباء والاتصالات.  

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

بالاضافة إلى الانتهاء بشكل تام من إنارة الشارع عقب تركيب بلاط الإنترلوك، إنشاء بالوعات صرف مياه الأمطار، وعمل الأرصفة بالإنترلوك ودهان البلدورات، وجار الانتهاء من التشطيبات النهائية؛ تمهيدًا لافتتاح الشارع أمام حركة السيارات مرة أخرى.
 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

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السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية الاسماعيلية بالاسماعيلية الطرق والنقل مديرية الطرق والنقل شارع مصر

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