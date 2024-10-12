مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية تنظم رحلة لأنفاق قناة السويس (صور)

قامت مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية بتنفيذ رحلة مدرسية لنحو ٦٠ طالبا وطالبة من طلبة مدرسة الشهيد جواد حسني ومدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات، لزيارة منطقة تبة الشجرة وأنفاق تحيا مصر وقناة السويس الجديدة؛ بهدف تعريف الطلاب تاريخ بلادهم، وكذلك التعرف على نموذج لأهم الإنجازات خلال العشر سنوات الأخيرة.

بث رسائل الانتماء بين النشء

وأكدت أمل رجب مدير مكتبة مصر العامة، أن الزيارة تحمل الكثير من المعاني وتبث رسائل الانتماء والوطنية لدى الأجيال الجديدة، من خلال زيارة الأماكن التاريخية ومواقع الأحداث التي شهدت بطولات وتضحيات، مشيرة أن الطلبة استمعوا وشاهدوا شرح عن البطولات التي تحققت في هذا المكان وعظمة الجيش المصري.

جانب من الرحلة،فيتو

جانب من الرحلة،فيتو

سعادة الطلاب بالزيارة

مشيرة إلى سعادة الطلاب بالزيارة ومعرفتهم بجزء مهم من تاريخ بلدهم واستيعابهم وفخرهم بانتصارات أكتوبر.

كما تضمنت الزيارة أنفاق قناة السويس وقناة السويس الجديدة؛ للتعرف على أهم الإنجازات التي تتحقق يوميًا في مصر، لبناء الجمهورية الجديدة.

مبادرة بداية

يأتي ذلك في إطار مبادرة "بداية"، والتي تهدف لتنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية عن طريق تقديم خدمات وأنشطة وبرامج متنوعة مستهدفة كل الفئات العمرية، وتحقيق عدالة توزيع وكفاءة تقديم الخدمات والأنشطة التي تستهدف المواطن مباشرة والاستفادة من الموارد المتاحة لتعظيم الفائدة التي تعود على المواطن وتعزيز المهارات البشرية.

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الجهات التنفيذية في محافظة الإسماعيلية لتفعيل مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" في كافة القطاعات، وبالتزامن مع احتفالاتنا بذكرى نصر أكتوبر المجيد.