اليوم، نظر جلسة محاكمة متهم في أحداث إمبابة
تنظر محكمة جنايات مستأنف بدر، برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد، اليوم الأحد، جلسة إعادة محاكمة متهم في الأحداث التي وقعت بشارع الوحدة في إمبابة، والمعروفة إعلاميًا بـ أحداث إمبابة.
ويواجه المتهم وآخرون تهم تأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، حيازة أسلحة نارية وخرطوش، والتظاهر بدون تصريح، وترويع المواطنين، وحرق فرع مطعم شهير بشارع الوحدة بمنطقة إمبابة.
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