الأحد 13 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

اليوم، نظر جلسة محاكمة متهم في أحداث إمبابة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تنظر محكمة جنايات مستأنف بدر، برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد، اليوم الأحد، جلسة إعادة محاكمة متهم في الأحداث التي وقعت بشارع الوحدة في إمبابة، والمعروفة إعلاميًا بـ أحداث إمبابة.


ويواجه المتهم وآخرون تهم تأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، حيازة أسلحة نارية وخرطوش، والتظاهر بدون تصريح، وترويع المواطنين، وحرق فرع مطعم شهير بشارع الوحدة بمنطقة إمبابة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محكمة جنايات مستأنف بدر أحداث إمبابة شارع الوحدة إمبابة

مواد متعلقة

لعنة الخواجة، أحداث واقعية ووثائق نادرة فى أول روايات وائل السمري

تأجيل محاكمة متهم بـ أحداث البدرشين لجلسة 4 نوفمبر

تتخطى وحشية أحداث غزة ولبنان، أردوغان يحذر من خطط الاحتلال الخبيثة

الأكثر قراءة

ضحايا حادث الغاز، وفاة الحالة الخامسة لتلحق بوالديها وأشقائها بالشرقية

وفاة شخص في هبوط اضطراري لطائرة روسية صغيرة

خوفا من الاغتيال، ترامب يظهر خلف زجاج مضاد للرصاص (فيديو)

بشرى سارة، انخفاض أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق

المترو يحارب زحام شبابيك التذاكر باستخدام الكارت الذكي

القبض على كروان مشاكل بحدائق القبة لتنفيذ حكم قضائي

إيهاب الكومي يعلق على تصريحات حسام حسن: لا تشغلنا في الوقت الحالي

أسعار السبائك الذهبية في الأسواق (آخر تحديث)

منوعات

المزيد

خوفا من الاغتيال، ترامب يظهر خلف زجاج مضاد للرصاص (فيديو)

بعد دفنه بالخطأ، نجاة يمني بأعجوبة من موت محقق

العثور على تنين عمره 5 آلاف عام في قبر حجري بالصين

"كوثر" و "هدهد"، إيران تستعد لإطلاق قمرين صناعيين للفضاء عبر روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو السكر بالسوق المحلي اليوم السبت 12/ 10/ 2024

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 12/ 10/ 2024

سعر طن القصدير اليوم السبت 12-10-2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

مشروعات افتتحها الرئيس فى قطاعات النقل في 12 أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 13-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 13-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 13-10-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية