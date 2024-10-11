ضبط 35 طن مجزئات دواجن مجهولة المصدر في الإسماعيلية (صور)

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين، والمقدم أحمد المغربي رئيس مباحث التموين، والطب البيطري، بتنفيذ عدة حملات بنطاق محافظة الإسماعيلية، للتفتيش والرقابة على المحال التجارية والأسواق وموزعي أسطوانات البوتاجاز، والرقابة على المخابز البلدية المدعمة.

نتائج الحملات المكبرة

وقالت شيماء عمر مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن الحملات أسفرت عن ضبط 35 طن مجزئات دواجن مجهولة المصدر وغير مدون عليها علامات وبيانات بداخل أحد الثلاجات بدون ترخيص.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

الرقابة على المخابز البلدية المُدعمة

كما تم تحرير 34 محضرا لعدم نظافة أدوات العجن، 18 محضرا إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 26 محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، تحرير 12 محضرا إنتاج خبز ناقص الوزن، 20 محضرا عدم إعطاء بون صرف للمواطنين، 3 محاضر توقف عن الإنتاج، محضر لعدم وجود سجل بالمخبز، محضر تصرف في كمية قدرها شيكارة، وتحرير مخالفتين للتوجيه الوزاري 15 لسنة 2024 لعدم الإعلان عن الأسعار وأوزان الخبز السياحي والافرنجي، ومحضر تشغيل عمالة.



مجال الرقابة على المحال التموينية

كما أسفرت الحملات عن تحرير3 محاضر توقف عن البيع، 6 محاضر عدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، محضر لممارسة تاجر تمويني النشاط بمكان أخر بدون الموافقة من الجهات المختصة.



مجال الأسواق والمحال التجارية

بالاضافة إلى تحرير 60 محضر لعدم وجود شهادة صحية، 44 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، محضر لعدم الإعلان عن المخازن، 8 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، محضر لوجود أوكازيون بدون تصريح، 5 محاضر لعدم استخدام لافتة باللغة العربية على واجهة المحل.

بالإضافة لتحرير محضر لعرض لحوم بلدية مكشوفة وغير مغطاه بالشاش الأبيض، محضر لبيع منتجات مجهولة المصدر، محضرين لمنتجات منتهية الصلاحية.

مجال المستودعات

و تم تحرير محضر لبيع أسطوانات الغاز أزيد من السعر الرسمي، محضر لعدم الإعلان عن أسعار بيع أسطوانات الغاز على سيارة التوزيع، مخالفة خط السير الرسمي لتوزيع البوتاجاز.

كما أسفرت الحملات عن، إعدام 250 قطعة من المواد الغذائية المختلفة،ضبط 400 قطعة من الشوكولاتة ودقيق الشوفان ومستلزمات العطارة ومرقة الدجاج كانت في حيازة أحد محال السوبر ماركت بدائرة المركز.

و ضبط 342 كيس سناكس منتهي الصلاحية،ضبط ٣٢ زجاجة منظف حمامات و359 كيس زيت للشعر و12 زجاجة عصير منتهي الصلاحية و44 عبوة معسل مجهول المصدر،ضبط 40 كجم لحوم مذبوحة خارج المجزر.

منع الممارسات الاحتكارية

ومن جانبه تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الجمعة، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، لضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار، والرقابة علي المخابز البلدية المدعمة، للحفاظ على حق المواطنين في الحصول على الدعم.

ووجَّه "أكرم" بضرورة المتابعة المستمرة للمخابز، للتأكد من جودة رغيف الخبز وحصول مواطني الإسماعيلية على نصيبهم من الدعم الذي تقدمه الدولة، بجانب مراقبة ومتابعة الأسواق والمحال التجارية لتقديم منتج آمن للمستهلك وبجودة متميزة وبسعرٍ عادل.

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