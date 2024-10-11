الجمعة 11 أكتوبر 2024
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محافظات

إصابة 6 أشخاص في انهيار جزئي لـ عقار بالإسماعيلية (فيديو)

جانب من الحادث، فيتو
جانب من الحادث، فيتو

أجرت "فيتو" قبل قليل بثا مباشرا لمتابعة حادث انهيار جزئي لعقار بشارع الجعيص في محافظة الإسماعيلية، والذى أسفر عن إصابة 6 أشخاص بينهم سيدة مسنة وطفل.  

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الأجهزة الأمنية  تتلقى إخطارا 

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة بالحادث.  

جانب من الحادث، فيتو 
جانب من الحادث، فيتو 

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته وأسباب حدوثه  ومعاينة المنطقة.   

جانب من الحادث، فيتو 
جانب من الحادث، فيتو 

الدفع بقوات الحماية المدنية 

ودفعت قوات الحماية المدنية بفرق الإنقاذ،  كما دفع مرفق الإسعاف بخمس سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفيات المحافظة.  

أقوال شاهد عيان 

وقال شاهد عيان إنه كان  موجودا بالقرب من مكان الحادث وفجأة شاهد  انهيار شرفة المنزل، وكان بها بعض السيدات يشاهدن زفه عفش عروس،وعلى الفور هرول إلى مكان الحادث حيث ساعد في استخراج المصابين وكانت من بينهم سيدة مسنة وطفل.  

 

وأضاف شاهد العيان أن الحادث أسفر عن إصابة مواطن آخر تزامن مروره مع انهيار الشرفة. 
 

وأسفر الحادث عن إصابة سيدة تدعي تيسير، وسلوى سيد علي رشوان، وحنان السيد علي رشوان، بالإضافة إلى إصابة طفل،وشخص أخر. 
 

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