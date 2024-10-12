كرواتيا تحقق فوزا مثيرا على اسكتلندا 2-1 في دوري الأمم الأوروبية

فاز منتخب كرواتيا على نظيره منتخب اسكتلندا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

افتتح التسجيل لمنتخب اسكتلندا عن طريق دويي كاليتا كار بالخطأ في مرماه في الدقيقة 33 فيما تعادل لـ كرواتيا اللاعب إيجور ماتانوفيتش في الدقيقة 36، وسجل الهدف الثاني لمنتخب كرواتيا اللاعب اندريج كراماريتش في الدقيقة 70.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي للمباراة سجل منتخب اسكتلندا هدف التعادل قبل أن يلغيه الحكم بداعي التسلل بعد العودة للفار.

تشكيل كرواتيا أمام اسكتلندا

دومينيك ليفاكوفيتش، كاليتا كار، يوشكو جوارديول، جوزيب شوتالو، أندريه كراماريتش، لوكا مودريتش، إيفان بيريزيتش، ماريو باساليتش،بورنا سوسا، لوكا سوتشيتش، إيجور ماتانوفيتش.

وفي نفس الجولة يستضيف ملعب نويفا كوندومينا مباراة اسبانيا والدنمارك اليوم السبت في إطار لقاءات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة اسبانيا والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية

تنطلق مباراة اسبانيا والدنمارك اليوم في دوري الأمم الأوروبية في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة اسبانيا والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية

وتذاع مباراة اسبانيا والدنمارك اليوم في دوري الأمم الأوروبية عبر قناة beIN Sports HD 3.

وتحتل الدنمارك صدارة المجموعة الرابعة، المستوى الأول، برصيد 6 نقاط، ويليها إسبانيا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

وأعلن المدير الفني لمنتخب إسبانيا، لويس دي لا فوينتي، القائمة المستدعاة لخوض مباراتي التوقف الدولي الخاص بشهر أكتوبر الحالي.

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة الدنمارك وصربيا، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

قائمة اسبانيا لمباراتي الدنمارك وصربيا

حراسة المرمى: ديفيد رايا (آرسنال)، أليكس ريميرو (ريال سوسيداد)، روبرت سانشيز (تشيلسي).

خط الدفاع: داني كارفاخال (ريال مدريد)، بيدرو بورو (توتنهام)، أوسكار مينجويزا (سيلتا فيجو)، باو كوبارسي (برشلونة)، إيمريك لابورت (النصر)، داني فيفيان (أتلتيك بلباو)، باو توريس (أستون فيلا)، مارك كوكوريلا ( تشيلسي)، أليخاندرو جريمالدو (باير ليفركوزن).

خط الوسط: مارتن زوبيميندي (ريال سوسيداد)، أليكس جارسيا (باير ليفركوزن)، فابيان رويز (باريس سان جيرمان)، ميكيل ميرينو (آرسنال)، أليكس باينا (فياريال)، بيدري (برشلونة).

خط الهجوم: يريمي بينو (فياريال)، لامين يامال (برشلونة)، نيكو ويليامز (أتلتيك بلباو)، فيران توريس (برشلونة)، ميكيل أويارزابال (ريال سوسيداد)، ألفارو موراتا (ميلان)، خوسيلو ماتو (الغرافة).