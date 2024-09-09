الكشف عن طبيعة إصابة أشرف داري مع منتخب المغرب

تعرض أشرف داري، مدافع منتخب المغرب، للإصابة قبل انطلاق لقاء أسود الأطلس أمام ليسوتو، مساء اليوم الإثنين، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

طبيعة إصابة أشرف داري

وكشفت قناة "بي إن سبورتس" عن شكوى أشرف داري من آلام قوية في كاحل القدم خلال أداء عملي الإحماء؛ ما أدى لاستبداله بعدما كان في التشكيل الأساسي للمنتخب المغربي.

وتم الدفع باللاعب يونس عبد الحميد على حساب أشرف داري.

قلق في الأهلي بعد إصابة أشرف داري

وفجّرت إصابة أشرف داري مخاوف جماهير الأهلي المصري بعدما انضم اللاعب المغربي إلى صفوف الفريق الأحمر أخيرًا قادمًا من بريست الفرنسي.

ولم يعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم بعد تفاصيل إصابة أشرف داري التي تعرض لها قبل انطلاق لقاء ليسوتو.

ويستعد الأهلي المصري لافتتاح موسمه بمواجهة جورماهيا الكيني يومي 15 و22 سبتمبر الجاري في دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا، قبل السفر إلى السعودية من أجل مواجهة الزمالك في كأس السوبر الإفريقي يوم 27 من الشهر الحالي.

وانضم داري للأهلي تعويضًا لرحيل اللاعب محمد عبد المنعم إلى نيس الفرنسي، مطلع الموسم الحالي.