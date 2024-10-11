السبت 12 أكتوبر 2024
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محافظات

بعد عمليات التخطيط والدهان، نفق الثلاثيني بالإسماعيلية يرتدي ثوب التطوير(صور)

جانب من الأعمال،فيتو
جانب من الأعمال،فيتو

تبدأ مديرية الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية، تحت إشراف المهندس أحمد الشيمي بتخطيط وتجميل ودهان الطريق داخل نفق الثلاثيني بمدينة الإسماعيلية وعمل مطبات وهمية؛ تهدف لتهدئة السرعة بمدخل النفق من الجهتين. 

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تخطيط نفق الثلاثيني 

وأوضح الشيمي أنه يتم الآن تخطيط النفق والشوارع المؤدية إليه والخارجة منه، مناشدًا المواطنين بالتعاون، وكذلك الحذر من أعمال التخطيط والدهان وأعمال الصيانة الدورية التي تنفذ داخل النفق؛ حفاظًا على الأرواح وعلى ما يتم تنفيذه من الأعمال. 

جانب من الأعمال،فيتو
جانب من الأعمال،فيتو

تنفيذ توجيهات المحافظ 

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لمديرية الطرق والنقل بالمحافظة، بمتابعة أعمال الصيانة والتخطيط لنفق الثلاثيني والذي يربط منطقة وسط المدينة ويعد أحد المحاور المرورية الهامة بالمحافظة. 
 

جانب من الأعمال،فيتو
جانب من الأعمال،فيتو

تواصل مديرية الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية، تحت إشراف المهندس أحمد الشيمي أعمال رصف الطرق بمنطقة الإسكان الاجتماعي في مدينة المستقبل، والتي تأتي بعد اكتمال أعمال رفع كفاءة الصرف الصحي والمرافق بالمنطقة.   

 

إعادة الشيء لأصله 

كما قامت المديرية بتنفيذ إعادة الشيء لأصله لأعمال الغاز بطريق أم كلثوم، وطريق البلاجات وطريق كارفور، كذلك أعمال الكهرباء والصرف الصحي بنطاق حي ثان خلف سنترال الثلاثيني وشارع نقطة الشرطة بالشهداء وشارع البحري.  

 

استكمال مشروعات الطرق 

ويأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالالتزام بالخطط الزمنية لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، واستكمالًا لمشروع رفع كفاءة المرافق وإعادة رصف الشوارع بمدينة المستقبل. 
 

ومن جهة أخرى تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية الموقف الحالي لأعمال رفع كفاءة المرافق بمنطقة الإسكان الاجتماعي بمدينة المستقبل بالإسماعيلية، والتي تقوم بها وتنفذها مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية. 

 

 

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