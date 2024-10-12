السبت 12 أكتوبر 2024
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حوادث

ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم أتوبيس بكوبري الميرغني، والأمن يضبط السائق

تصادم أتوبيس برصيف
تصادم أتوبيس برصيف كوبري الميرغني،فيتو

ألقت قوات أمن القاهرة القبض علي سائق أتوبيس رحلات تسبب في إصابة 6 أشخاص عقب اصطدامه برصيف كوبري الميرغني.

وحصلت فيتو علي أسماء المصابين في حادث تصادم أتوبيس برصيف بأول كوبري المرغني في مصر الجديدة، وهم: هناء فرحات، 40 سنة، اشتباه كسر الفخذ الأيمن، وعمر إبراهيم، 46 سنة، كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ومنى منصور، 48 سنة، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وعلا أحمد، 24 سنة، سحجات وكدمات متفرفة بالجسم، ونرمين منير، 25 سنة، كسر مضاعف بالساق اليمني واشتباه نزيف داخلي بالصدر، وندى محمد، 24 سنة، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم للمستشفي من خلال الخدمات المرورية.  التي وصلت لمكان الحادث وتواصل رفع اثار الحادث لتسيير الحركة المرورية، بعدما اصيب بالزحام جراء الحادث.

وكانت قد تلقت قوات غرفة عمليات القاهرة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيس برصيف في شارع المرغني بأول كوبري المرغني في مصر الجديدة، وعليه تم الدفع بسيارات الإسعاف والأوناش لنقل المصابين وإزالة آثار الحادث.

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