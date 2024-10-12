السبت 12 أكتوبر 2024
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حوادث

إخماد حريق نشب في شقة بحلوان

حريق اندلع بشقة سكنية
حريق اندلع بشقة سكنية

نجحت قوات الدفاع المدنية بقطاع الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة في السيطرة علي، حريقً نشب داخل شقة سكنية  تقع بالطابق السادس بعقار مكون من 7 طوابق وذلك بشارع تقسيم النصر، بدائرة قسم شرطة حلوان دون وقوع خسائر بشرية.

وكان مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، تلقى إشارة من إدارة شرطة النجدة بالحادث، وعلي الفور تم الدفع بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 3 سياراتن أطفاء، إلى مكان البلاغ، وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب حريق.

وتم تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران مرة أخرى، ليتمكن فريق المعمل الجنائي لرفع اثار الحادث وفحصه للوقوف علي اسباب الحريق وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.

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قطاع الحماية المدنية حريق شب داخل شقة سكنية قسم شرطة حلوا نشوب حريق

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