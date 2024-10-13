الأحد 13 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

أبرز أرقام السوبر المصري تاريخيا، الأهلي الأكثر حصدا للقب، الزمالك الوصيف 7 مرات، وعبدالله السعيد الهداف التاريخي للبطولة

كأس السوبر المصري,
كأس السوبر المصري, فيتو

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية إلي بطولة كأس السوبر المصري التي من المقرر أن تنطلق خلال الأيام  القليلة المقبلة وتحديدا في الفترة بين يوم 20 إلي يوم 24 من شهر أكتوبر الجاري في دولة الإمارات. 

وتقام النسخة الحالية من بطولة كأس السوبر المصري بنظامها الحديث للموسم الثاني علي التوالي بمشاركة أربع فرق بدلا من النظام القديم الذي شهد وجود فريقين فقط. 

ويشارك النادي الأهلي  في البطولة بصفته بطل الدوري الممتاز، وبيراميدز الفائز بكأس مصر وسيراميكا كليوباترا المتوج بكأس الرابطة بجانب الزمالك بعد حصوله علي الكارت الذهبي من اللجنة المنظمة.  

إنطلاقة كأس السوبر المصري والبطل الأول  

وظهرت بطولة كأس السوبر المصري بنسختها الأولي في الوسط الرياضي المصري موسم 2001 /2000، حيث ألتقي نادي الزمالك مع غزل المحلة وتوج  الأبيض حينها بالنسخة الأولي من الكأس بعد الفوز 2-1  .

يذكر أن أول لاعب يسجل في بطولة السوبر كان حازم إمام نجم الزمالك السابق عقب إحرازه هدفا في شباك غزل المحلة.  


الأهلي الأكثر تحقيقا للقب في التاريخ 

ويمتلك النادي الأهلي الرقم القياسي كأكثر نادي تحقيق للقب في تاريخ البطولة برصيد 14 لقب، وكان أول ألقابه موسم 2002/ 2003 وأخرها لقب النسخة الأخيرة. 

وجاءت مواسم تتويج الأهلي بكأس السوبر كالتالي: 2002/2003، 2004/2005، 2005/2006، 2006/2007، 2007/2008، 2009/2010، 2011/2012، 2013/2014، 2014/2015، 2016/2017، 2017/2018، 2020/2021، 2021/2022, 2022/2023.

الفرق الأكثر حصولا علي الوصافة  في البطولة 

ويعد الزمالك أكثر الفرق حصولا علي مركز الوصافة في تاريخ السوبر بـ 7 مرات، وياتي خلفها الأهلي بـ 4 مرات،ثم  إنبي 3 مرات، مره وحيدة لكل من المقاولون العرب حرس الحدود، الإسماعيلي، المصري، غزل المحلة، بيراميدز.  

أكبر نتائج كأس السوبر المصري 

ولم يشهد السوبر المصري طوال تاريخه الغزارة  التهديفية سوى في مباراتين الأولي كانت أمام المقاولون العرب والزمالك وحقق خلالها ذئاب الجبل الفوز بنتيجة 4-2، والمباراة الثانية كانت في النسخة الأخيرة بين الأهلي ومودرن سبورت والتي أنتهت هي الأخري بنتيجة 4-2  لصالح القلعة الحمراء. 

الهداف التاريخي  لكأس السوبر المصري 

ويعد عبد الله السعيد لاعب الزمالك الحالي والأهلي السابق هو الهداف التاريخي لبطولة كأس السوبر المصري برصيد 3 أهداف سجل جميعها بتيشرت الأهلي. 

وكان أول أهداف عبدالله السعيد  في البطولة موسم 2011 أمام إنبي، بينما أحرز هدفه الثاني والثالث في السوبر في شباك فريقه الحالي الزمالك بنسخة 2015/2016.

رقم مميز للمقاولون العرب 

ويعد المقاولون العرب هو الفريق الوحيد الذي توج بكأس السوبر من دوري الدرجة الثانية وذلك عام 2004 على حساب الزمالك.

أرقام قياسية  في السوبر المصري  

ويعد الأهلي الفريق الوحيد الذي توج بكأس السوبر المصري 4 مرات على التوالي، كما هو الأكثر تسجيلًا للأهداف في بطولة السوبر المصري بـ23 هدفًا.

النسخة الأكثر تسجيلا للأهداف 

وكانت نسخة 2004 من بطولة السوبر المصري هي الأكثر تسجيلًا للأهداف وشهدت تسجيل 6 أهداف. 

المدرب الأكثر حصولا علي لقب السوبر  

ويعد البرتغالي مانويل جوزيه أكثر مدرب حصولًا على كأس السوبر المصري برصيد 4 ألقاب مع النادي الأهلي.

السجل الذهبي لأبطال كأس السوبر المصري 

الأهلي 14 لقبا 
الزمالك 4 ألقاب
المقاولون العرب لقب وحيد 
حرس الحدود  لقب وحيد
طلائع الجيش  لقب وحيد

مواعيد وملاعب كأس السوبر المصري  

ويلتقي يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة، فيما يلتقي على إستاد آل نهيان فريقا الزمالك وبيراميدز الساعة  4.05 عصرا

ثم يلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة 8:00 مساء، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على إستاد آل نهيان الساعة 4.05 عصرا. 

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري والقنوات الناقلة

الأهلي يخطط لإقامة ودية ثانية قبل السفر للإمارات استعدادا للسوبر المصري

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

كأس السوبر المصري السوبر المصرى الأهلي النادي الأهلي بيراميدز الدوري الممتاز الزمالك

مواد متعلقة

الأهلي يخطط لإقامة ودية ثانية قبل السفر للإمارات استعدادا للسوبر المصري

بمشاركة بنتايك، 10 صور ترصد مران الزمالك اليوم استعدادا لـ السوبر المصري

مفاجأة من تركي آل الشيخ لبطولة كأس السوبر المصري الموسم المقبل

مواعيد مباريات كأس السوبر المصري في أبو ظبي (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

ضحايا حادث الغاز، وفاة الحالة الخامسة لتلحق بوالديها وأشقائها بالشرقية

وفاة شخص في هبوط اضطراري لطائرة روسية صغيرة

خوفا من الاغتيال، ترامب يظهر خلف زجاج مضاد للرصاص (فيديو)

بشرى سارة، انخفاض أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق

المترو يحارب زحام شبابيك التذاكر باستخدام الكارت الذكي

القبض على كروان مشاكل بحدائق القبة لتنفيذ حكم قضائي

إيهاب الكومي يعلق على تصريحات حسام حسن: لا تشغلنا في الوقت الحالي

أسعار السبائك الذهبية في الأسواق (آخر تحديث)

منوعات

المزيد

خوفا من الاغتيال، ترامب يظهر خلف زجاج مضاد للرصاص (فيديو)

بعد دفنه بالخطأ، نجاة يمني بأعجوبة من موت محقق

العثور على تنين عمره 5 آلاف عام في قبر حجري بالصين

"كوثر" و "هدهد"، إيران تستعد لإطلاق قمرين صناعيين للفضاء عبر روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو السكر بالسوق المحلي اليوم السبت 12/ 10/ 2024

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 12/ 10/ 2024

سعر طن القصدير اليوم السبت 12-10-2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

مشروعات افتتحها الرئيس فى قطاعات النقل في 12 أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 13-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 13-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 13-10-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية