أبرز أرقام السوبر المصري تاريخيا، الأهلي الأكثر حصدا للقب، الزمالك الوصيف 7 مرات، وعبدالله السعيد الهداف التاريخي للبطولة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية إلي بطولة كأس السوبر المصري التي من المقرر أن تنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة وتحديدا في الفترة بين يوم 20 إلي يوم 24 من شهر أكتوبر الجاري في دولة الإمارات.

وتقام النسخة الحالية من بطولة كأس السوبر المصري بنظامها الحديث للموسم الثاني علي التوالي بمشاركة أربع فرق بدلا من النظام القديم الذي شهد وجود فريقين فقط.

ويشارك النادي الأهلي في البطولة بصفته بطل الدوري الممتاز، وبيراميدز الفائز بكأس مصر وسيراميكا كليوباترا المتوج بكأس الرابطة بجانب الزمالك بعد حصوله علي الكارت الذهبي من اللجنة المنظمة.

إنطلاقة كأس السوبر المصري والبطل الأول

وظهرت بطولة كأس السوبر المصري بنسختها الأولي في الوسط الرياضي المصري موسم 2001 /2000، حيث ألتقي نادي الزمالك مع غزل المحلة وتوج الأبيض حينها بالنسخة الأولي من الكأس بعد الفوز 2-1 .

يذكر أن أول لاعب يسجل في بطولة السوبر كان حازم إمام نجم الزمالك السابق عقب إحرازه هدفا في شباك غزل المحلة.



الأهلي الأكثر تحقيقا للقب في التاريخ

ويمتلك النادي الأهلي الرقم القياسي كأكثر نادي تحقيق للقب في تاريخ البطولة برصيد 14 لقب، وكان أول ألقابه موسم 2002/ 2003 وأخرها لقب النسخة الأخيرة.

وجاءت مواسم تتويج الأهلي بكأس السوبر كالتالي: 2002/2003، 2004/2005، 2005/2006، 2006/2007، 2007/2008، 2009/2010، 2011/2012، 2013/2014، 2014/2015، 2016/2017، 2017/2018، 2020/2021، 2021/2022, 2022/2023.

الفرق الأكثر حصولا علي الوصافة في البطولة

ويعد الزمالك أكثر الفرق حصولا علي مركز الوصافة في تاريخ السوبر بـ 7 مرات، وياتي خلفها الأهلي بـ 4 مرات،ثم إنبي 3 مرات، مره وحيدة لكل من المقاولون العرب حرس الحدود، الإسماعيلي، المصري، غزل المحلة، بيراميدز.

أكبر نتائج كأس السوبر المصري

ولم يشهد السوبر المصري طوال تاريخه الغزارة التهديفية سوى في مباراتين الأولي كانت أمام المقاولون العرب والزمالك وحقق خلالها ذئاب الجبل الفوز بنتيجة 4-2، والمباراة الثانية كانت في النسخة الأخيرة بين الأهلي ومودرن سبورت والتي أنتهت هي الأخري بنتيجة 4-2 لصالح القلعة الحمراء.

الهداف التاريخي لكأس السوبر المصري

ويعد عبد الله السعيد لاعب الزمالك الحالي والأهلي السابق هو الهداف التاريخي لبطولة كأس السوبر المصري برصيد 3 أهداف سجل جميعها بتيشرت الأهلي.

وكان أول أهداف عبدالله السعيد في البطولة موسم 2011 أمام إنبي، بينما أحرز هدفه الثاني والثالث في السوبر في شباك فريقه الحالي الزمالك بنسخة 2015/2016.

رقم مميز للمقاولون العرب

ويعد المقاولون العرب هو الفريق الوحيد الذي توج بكأس السوبر من دوري الدرجة الثانية وذلك عام 2004 على حساب الزمالك.

أرقام قياسية في السوبر المصري

ويعد الأهلي الفريق الوحيد الذي توج بكأس السوبر المصري 4 مرات على التوالي، كما هو الأكثر تسجيلًا للأهداف في بطولة السوبر المصري بـ23 هدفًا.

النسخة الأكثر تسجيلا للأهداف

وكانت نسخة 2004 من بطولة السوبر المصري هي الأكثر تسجيلًا للأهداف وشهدت تسجيل 6 أهداف.

المدرب الأكثر حصولا علي لقب السوبر

ويعد البرتغالي مانويل جوزيه أكثر مدرب حصولًا على كأس السوبر المصري برصيد 4 ألقاب مع النادي الأهلي.

السجل الذهبي لأبطال كأس السوبر المصري

الأهلي 14 لقبا

الزمالك 4 ألقاب

المقاولون العرب لقب وحيد

حرس الحدود لقب وحيد

طلائع الجيش لقب وحيد

مواعيد وملاعب كأس السوبر المصري

ويلتقي يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة، فيما يلتقي على إستاد آل نهيان فريقا الزمالك وبيراميدز الساعة 4.05 عصرا

ثم يلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة 8:00 مساء، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على إستاد آل نهيان الساعة 4.05 عصرا.