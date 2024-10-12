السبت 12 أكتوبر 2024
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حوادث

مصرع حداد صعقا بالكهرباء فى الدقهلية

مصرع حداد صعقا بالكهرباء
مصرع حداد صعقا بالكهرباء فى الدقهلية

لقي حداد مصرعه إثر إصابته صعقا بالكهرباء أثناء عمله في تركيب هنجر، بمحافظة الدقهلية، وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

كان مأمور مركز شرطة منية النصر بمديرية أمن الدقهلية تلقى بلاغًا يفيد بتعرض حداد لصعق كهربائي أثناء عمله في هنجر بقرية الجنينة دائرة المركز، ووفاته.

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وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المتوفى يدعى السباعي عادل  28 سنة، مقيم بمدينة الكردي، حداد.


وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى منية النصر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

 

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مصرع حداد مديرية أمن الدقهلية مركز شرطة منية النصر

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