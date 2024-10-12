بالأسماء، إصابة 11 شخصا إثر انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي بقنا (صور)

حصلت “فيتو” على أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربى، بمحافظة قنا، ومعظمهم طلاب بجامعة جنوب الوادي.

وشملت قائمة المصابين: حمدي علي عبدالله، أحمد حسام يوسف، سارة حمدي أحمد، يوسف محمد عبدالفتاح، إسراء عرفات أمين، ريم محمود عبدالفتاح، رحاب ياسر محمد، رانيا يوسف محمد، حمدي أحمد توفيق، سمية عبدالعال سعد، منار عبدالمنعم عبدالستار.

تفاصيل البلاغ بقنا

تلقت الأجهزة الأمنية بقنا، إخطارا مفاده إصابة11 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل السماينة بنجع حمادي، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعى.