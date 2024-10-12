اتساع دائرة التمرد، جنود الاحتلال يكشفون صعوبة العمليات العسكرية في لبنان
نقلت شبكة "سي إن إن" عن جنود إسرائيليين يقاتلون في لبنان قولهم إن التضاريس الجبلية، حيث يتمركز مقاتلو حزب الله، تجعل العمليات القتالية في المنطقة صعبة للغاية، وأشار الجنود إلى التحديات الكبيرة التي يواجهونها بسبب الطبيعة الجغرافية الصعبة التي تفرضها الجبال والمناطق الوعرة.
في حديثه مع الشبكة، أعرب أحد الجنود الإسرائيليين المشاركين في القتال شمال البلاد عن أمله في أن لا يتسع نطاق التوغل البري وقال: "أتمنى لو لم نضطر إلى توسيع العمليات البرية في هذه المنطقة الصعبة".
وفي سياق متصل، كشف أحد جنود الاحتياط الإسرائيليين في تصريح لـ"سي إن إن" أنه رفض الالتحاق بالجيش احتجاجًا على احتلال إسرائيل للضفة الغربية والحرب الدائرة في غزة. وأوضح الجندي أنه يؤمن بأن "الحرب تخلق حربًا أخرى"، مشيرًا إلى أن الأطفال الذين يشهدون مقتل عائلاتهم بسبب هذه النزاعات سيختارون في نهاية المطاف المقاومة.
تشير هذه التصريحات إلى تصاعد التوترات والمخاوف من تمدد الصراع، وسط تعقيدات الميدان وصعوبة القتال في المناطق الجبلية جنوب لبنان.
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