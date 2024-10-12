السبت 12 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

وزير لبناني يكشف أزمة النازحين، ويطالب إيران بدفع 3 مليارات دولار مساعدات

النازحين من لبنان،
النازحين من لبنان، فيتو

وجه   وئام وهاب، رئيس حزب التوحيد العربي وزير البيئة اللبناني السابق، رسالة قوية لدولة إيران، طالبها بتأمين 3 مليارات دولار، كمساعدة عاجلة للنازحين اللبنانيين، مشيرًا إلى أن النازحين اللبنانيين يعانون معاناة كبيرة.

 

مطالبة إيران بتقديم مليارات دولار لمساعدة للنازحين اللبنانيين

وكشف الوزير اللبناني السابق وئام وهاب أن النازحين اللبنانيين لم يتلقوا دعما جديا، وتركوا بدون مساعدة منذ أسبوعين، عكس ما حدث في حرب 2006، عندما جاءت المساعدات من اليوم الأول، مؤكدًا أن اللبنانيين بحاجة لمساعدات ملموسة، وليس تضامنًا كلاميًا.    

 

نزوح آلاف الأشخاص من لبنان، فيتو


وقال وئام وهاب في رسالته التي وجهها لإيران لـ مساعدة اللبنانيين النازحين: "الشعب اللبناني بحاجة لمساعدات ملموسة وليس لتضامن كلامي وعلى الإيراني تأمين ثلاثة مليارات دولار كمساعدات عاجلة للنازحين"


وكشف وئام وهاب عن معاناة النازحين اللبنانيين فقال: "فالمعاناة كبيرة وغياب أي دعم جدي مستغرب فمنذ أسبوعين والناس متروكة بعكس ما حصل عام ٢٠٠٦ حيث حضرت المساعدات منذ اليوم الأول"

 

نزوح 420 ألف شخص من لبنان

 جدير بالذكر أن الأمم المتحدة أعلنت أن أكثر من 420 ألف شخص، بينهم أكثر من 310 آلاف سوري وحوالي 110 آلاف لبناني، فروا من لبنان إلى سوريا، بسبب الهجمات التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. 

 

وقالت رافينا شامداساني، المتحدثة بمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة،  خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي في جنيف؛ "أن الأوضاع الإنسانية للمدنيين في لبنان وغزة، وسوريا تتدهور بشكل متسارع"

استقبال النازحين اللبنانيين، فيتو

وأشارت شامداساني إلى أن العاصمة اللبنانية بيروت باتت هدفًا متزايدًا للهجمات الجوية للاحتلال الإسرائيلي، ما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص ونزوح أكثر من مليون شخص في جميع أنحاء البلاد.
 

شهد عبور الآلاف من النازحين.. عمليات نقل وتهريب الوسائل القتالية الحساسة حجة الاحتلال لاستهداف معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا

ارتفاع أعداد النازحين من جنوب لبنان لـ 250 ألفا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وئام وهاب الوزير اللبناني السابق وئام وهاب النازحين اللبنانيين مساعدة اللبنانيين النازحين الأمم المتحدة عدد النازحين اللبنانيين

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يشن غارات علي 4 بلدات في جنوب لبنان

شهد عبور الآلاف من النازحين.. عمليات نقل وتهريب الوسائل القتالية الحساسة حجة الاحتلال لاستهداف معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا

ارتفاع أعداد النازحين من جنوب لبنان لـ 250 ألفا

وزير خارجية لبنان يكشف عدد النازحين بسبب الغارات الإسرائيلية

الأكثر قراءة

محامي ضحية إمام عاشور يكشف تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات الصلح

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم السبت 12- 10- 2024

زغلول صيام يكتب: هو مينفعش حسام حسن يربط لسانه؟! أنت لا أحسن من المعلم اللي قالوا عليه عجلاتي! ولا أفضل من أستاذك الجوهري اللي وصفوا المنتخب تحت قيادته بالعقيم!

طن الردة بـ 10500 جنيه، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

ارتفاع جديد في أسعار الزيتون الطازج بسوق العبور

الجيش الإثيوبي في مأزق خطير، وحقيقة هروب آبي أحمد من أديس أبابا (فيديو)

الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق الموسكي

ارتفاع سعر جرام الذهب فى الصاغة اليوم السبت 12 أكتوبر 2024

منوعات

المزيد

تفضيل الأطعمة الحارة تكشف لغز الألم والمتعة في الدماغ

دراسة جديدة تكشف عن فوائد الإقلاع عن التدخين

ظهور حفر عميقة في ولاية فلوريدا الأمريكية بعد إعصار ميلتون، ما القصة؟

الدجاجة أم البيضة أيهما جاء أولا؟ العلماء يقدمون الإجابة من منظور التطور

المزيد

خدمات

المزيد

التين بـ 30 جنيهًا، أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

طن الردة بـ 10500 جنيه، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 12 أكتوبر 2024

المزيد

انفوجراف

في ثاني جلسات محاكمة اللاعب.. محطات في اتهام إمام عاشور بالتعدي على فرد أمن مول بالشيخ زايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فتنة الناقة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 27 من سورة القمر

في 15 نقطة، تعرف على أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية

أحكام قطع الصلاة المفروضة ؟ متى تجوز ومتى لا تجوز

المزيد
الجريدة الرسمية