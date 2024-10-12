وزير لبناني يكشف أزمة النازحين، ويطالب إيران بدفع 3 مليارات دولار مساعدات

وجه وئام وهاب، رئيس حزب التوحيد العربي وزير البيئة اللبناني السابق، رسالة قوية لدولة إيران، طالبها بتأمين 3 مليارات دولار، كمساعدة عاجلة للنازحين اللبنانيين، مشيرًا إلى أن النازحين اللبنانيين يعانون معاناة كبيرة.

مطالبة إيران بتقديم مليارات دولار لمساعدة للنازحين اللبنانيين

وكشف الوزير اللبناني السابق وئام وهاب أن النازحين اللبنانيين لم يتلقوا دعما جديا، وتركوا بدون مساعدة منذ أسبوعين، عكس ما حدث في حرب 2006، عندما جاءت المساعدات من اليوم الأول، مؤكدًا أن اللبنانيين بحاجة لمساعدات ملموسة، وليس تضامنًا كلاميًا.

نزوح آلاف الأشخاص من لبنان، فيتو



وقال وئام وهاب في رسالته التي وجهها لإيران لـ مساعدة اللبنانيين النازحين: "الشعب اللبناني بحاجة لمساعدات ملموسة وليس لتضامن كلامي وعلى الإيراني تأمين ثلاثة مليارات دولار كمساعدات عاجلة للنازحين"



وكشف وئام وهاب عن معاناة النازحين اللبنانيين فقال: "فالمعاناة كبيرة وغياب أي دعم جدي مستغرب فمنذ أسبوعين والناس متروكة بعكس ما حصل عام ٢٠٠٦ حيث حضرت المساعدات منذ اليوم الأول"

نزوح 420 ألف شخص من لبنان

جدير بالذكر أن الأمم المتحدة أعلنت أن أكثر من 420 ألف شخص، بينهم أكثر من 310 آلاف سوري وحوالي 110 آلاف لبناني، فروا من لبنان إلى سوريا، بسبب الهجمات التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان.

وقالت رافينا شامداساني، المتحدثة بمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي في جنيف؛ "أن الأوضاع الإنسانية للمدنيين في لبنان وغزة، وسوريا تتدهور بشكل متسارع"

استقبال النازحين اللبنانيين، فيتو

وأشارت شامداساني إلى أن العاصمة اللبنانية بيروت باتت هدفًا متزايدًا للهجمات الجوية للاحتلال الإسرائيلي، ما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص ونزوح أكثر من مليون شخص في جميع أنحاء البلاد.

