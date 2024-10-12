المقاومة في العراق تعلن ضرب هدف إسرائيلي حيوي في الجولان
أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم السبت ضرب هدف إسرائيلي حيوي في الجولان المحتل بواسطة الطيران المسير.
وقالت المقاومة في بيان لها إن الضربة تأتي: "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردًّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".
وأكد البيان "استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".
وكانت "المقاومة الإسلامية في العراق"، أعلنت يوم الثلاثاء، استهداف 5 مواقع عسكرية إسرائيلية وسط وشمال إسرائيل في 5 عمليات منفصلة باستخدام صواريخ الأرقب "كروز مطور" والطائرات المسيرة.
وتعلن "المقاومة في العراق" بشكل متكرر استهداف مواقع إسرائيلية حساسة منذ أشهر عدة ردًّا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
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