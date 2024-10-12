الحرس الثوري يستعد لنقل جثمان رفيق حسن نصر الله إلى إيران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء أمس الجمعة، العثور على جثمان العميد عباس نيلفروشان، قائد الحرس الثوري في لبنان والذي لقي مقتله برفقة الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله.

وأفادت وكالة "تسنيم" للأنباء بأن العلاقات العامة للحرس الثوري أعلنت في بيان، العثور على جثمان الشهيد العميد عباس نيلفروشان بعد جهود حثيثة على مدار الساعة.

وأوضحت العلاقات العامة للحرس الثوري إنه سيتم الإعلان لاحقا عن موعد نقل جثمان الفقيد إلى الوطن ومراسم التشييع والدفن.

يشار إلى أن نيلفروشان، أحد كبار قادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري وقائد الحرس الثوري في لبنان، وكان قد قتل في نفس الهجمات الإسرائيلية على ضاحية بيروت برفقة الأمين العام لـ"حزب الله"، يوم الجمعة 28 سبتمبر.

من جانبه، أصدر الحرس الثوري بيانا، قال فيه إنه "يدين بشدة جرائم إسرائيل في لبنان، وتقدم بالتعازي باستشهاد هذا الشهيد العظيم إلى قائد الثورة وعائلته ورفاقه وأبناء الشعب الإيراني وخاصة محافظة أصفهان".