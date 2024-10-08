خبير سياسي: الاحتلال يخطط أن يكون القوة الإقليمية العظمى في الشرق الأوسط (صور)

قال الدكتور محمد السعيد إدريس، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: "إنه منذ بداية العدوان على غزة والرأي العام العربي والشعب العربي يتعرض إلى تشكيك في قواه من قبل لوبي عربي صهيوني أمريكي، الذي يبرر الهزيمة، وهو ما يسمي بعملية كي الوعي".

وأضاف إدريس خلال كلمته بالمائدة المستديرة تحت عنوان "أكتوبر من النصر إلى الطوفان.. دروس الماضي والحاضر وآفاق المستقبل"، اليوم الثلاثاء، بنقابة الصحفيين، لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية من الماضي إلى الحاضر والمستقبل: "تم الترويج إلى ما فعلته حماس هو جريمة كبرى، والرئيس الفلسطيني نفسه ذهب في هذا الاتجاه".



وتساءل إدريس: ماذا بعد عام من طوفان الأقصى؟ ما القادم؟! قائلا: "إن ما حدث منذ عام يؤكد أن الإبادة هي مشروع إسرائيل الكبرى وليست فقط مشروعها من النهر للبحر، ولكن يتوسع مع الوقت ليشمل من العراق إلى مصر، وهو ما يجب أن نعيه جيدًا، فهو يتضمن أن تكون إسرائيل القوة الإقليمية العظمى ولا يوجد منازع لها سواء إيران أو تركيا أو مصر".

وأشار إلى أن المخطط يتضمن أيضًا القضاء على إيران، وإسقاط النظام الإيراني ذاته وهذا مطلب أمريكي، حيث إن نتنياهو يسعى لفرض الحرب على إيران لتدمير برنامجها النووي.

الذكرى الأولى لطوفان الأقصى

عُقدت المائدة المستديرة تحت عنوان "أكتوبر من النصر إلى الطوفان: دروس الماضي والحاضر وآفاق المستقبل"، بمشاركة عدد من الكتّاب والخبراء وهم عبد الله السناوي، حمدين صباحي، الدكتور رفعت سيد أحمد، الدكتور محمد السعيد إدريس من مركز الأهرام للدراسات، والباحث السياسي أحمد كامل البحيري، بالإضافة إلى عصام يونس، نائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ويدير النقاش الإعلامي حسين عبد الغني.

تطورات القضية الفلسطينية

وتناولت الندوة تطورات القضية الفلسطينية منذ حرب أكتوبر 1973 وحتى العدوان الإسرائيلي الحالي على غزة ولبنان، مع مناقشة تأثير ذلك على المنطقة ومستقبل المقاومة في ظل تهديدات نشوب حرب إقليمية.