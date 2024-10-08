الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

خبير سياسي: الاحتلال يخطط أن يكون القوة الإقليمية العظمى في الشرق الأوسط (صور)

ندوة نقابة الصحفيين
ندوة نقابة الصحفيين في ذكرى حرب أكتوبر وعام على طوفان الأقصي

قال الدكتور محمد السعيد إدريس، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: "إنه منذ بداية العدوان على غزة والرأي العام العربي والشعب العربي يتعرض إلى تشكيك في قواه من قبل لوبي عربي صهيوني أمريكي، الذي يبرر الهزيمة، وهو ما يسمي بعملية كي الوعي".

 

وأضاف إدريس خلال كلمته  بالمائدة المستديرة تحت عنوان "أكتوبر من النصر إلى الطوفان.. دروس الماضي والحاضر وآفاق المستقبل"، اليوم الثلاثاء، بنقابة الصحفيين، لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية من الماضي إلى الحاضر والمستقبل: "تم الترويج إلى ما فعلته حماس هو جريمة كبرى، والرئيس الفلسطيني نفسه ذهب في هذا الاتجاه".


وتساءل إدريس: ماذا بعد عام من طوفان الأقصى؟ ما القادم؟! قائلا: "إن ما حدث منذ عام يؤكد أن الإبادة هي مشروع إسرائيل الكبرى وليست فقط مشروعها من النهر للبحر، ولكن يتوسع مع الوقت ليشمل من العراق إلى مصر، وهو ما يجب أن نعيه جيدًا، فهو يتضمن أن تكون إسرائيل القوة الإقليمية العظمى ولا يوجد منازع لها سواء إيران أو تركيا أو مصر".

 

وأشار إلى أن المخطط يتضمن أيضًا القضاء على إيران، وإسقاط النظام الإيراني ذاته وهذا مطلب أمريكي، حيث إن نتنياهو يسعى لفرض الحرب على إيران لتدمير برنامجها النووي.

 

 

 

الذكرى الأولى لطوفان الأقصى 

عُقدت المائدة المستديرة تحت عنوان "أكتوبر من النصر إلى الطوفان: دروس الماضي والحاضر وآفاق المستقبل"، بمشاركة عدد من الكتّاب والخبراء وهم  عبد الله السناوي، حمدين صباحي، الدكتور رفعت سيد أحمد، الدكتور محمد السعيد إدريس من مركز الأهرام للدراسات، والباحث السياسي أحمد كامل البحيري، بالإضافة إلى عصام يونس، نائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ويدير النقاش الإعلامي حسين عبد الغني.

 

تطورات القضية الفلسطينية 

وتناولت الندوة تطورات القضية الفلسطينية منذ حرب أكتوبر 1973 وحتى العدوان الإسرائيلي الحالي على غزة ولبنان، مع مناقشة تأثير ذلك على المنطقة ومستقبل المقاومة في ظل تهديدات نشوب حرب إقليمية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ندوة نقابة الصحفيين في ذكرى حرب أكتوبر وعام على طوفان الأقصي ذكرى حرب أكتوبر نقابة الصحفيين

الأكثر قراءة

خبير عسكري يكشف رسالة السيسي للخارج من حضور تفتيش حرب الفرقة السادسة

وفاة الملحن الشاب محمد عبد المجيد

ولي العهد السعودي يكشف الحالة الصحية للملك سلمان

تعرف على موعد تحريك أسعار خدمات الاتصالات

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024

10 صور ترصد الجدية في مران الزمالك اليوم استعدادًا للسوبر المحلي

حريق مصنع العاشر من رمضان، ارتفاع عدد المصابين لـ 9 حالات اختناق (صور)

وصول مرموش ومصطفى محمد لمعسكر منتخب مصر

منوعات

المزيد

علماء الفلك يكتشفون مجرة ​​قرصية دوارة للمرة الأولي

مفاجأة سارة، البشرية تقترب من الحدود البيولوجية لطول العمر

من وراء الكواليس، العائلة المالكة في بريطانيا تستعد لتنصيب ويليام الخامس

الأرض على موعد مع 7 كسوفات كلية للشمس على مدار العقد المقبل

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 8/10/2024

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء، البلطي يرتفع جنيهين في سوق العبور

المانجو تتراجع 7 جنيهات، أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

ارتفاع البصل والليمون، أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بسبب برنامج شكرا مليون.. بلاغ يتهم الفنانة هالة صدقي بالنصب والاحتيال (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم قراءة سورة الحديد يوم الثلاثاء وسؤال الله بها وفضلها

بالدليل من القرآن والسنة، ما حكم العلم وأهميته في الإسلام؟

أحاديث نبوية حول فضل الجهاد ومكانته العظيمة في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية