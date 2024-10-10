الخميس 10 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الجيش الأمريكي يعلن وصول مقاتلات إف-15 إلى الشرق الأوسط

مقاتلات أمريكية،
مقاتلات أمريكية، فيتو

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، عن وصول مقاتلات "إف-15إي" تابعة لها إلى قاعدة في الشرق الأوسط.

الولايات المتحدة الأمريكية ترسل مقاتلات إف 15 إلى الشرق الأوسط 

ونشرت سنتكوم البيان على حسابها الرسمي يمنصة إكس، والذي جاء فيه: "وصلت طائرات "إف-15إي" التابعة لسلاح الجو الأمريكي من السرب المقاتل 389 بقاعدة "ماونتن هوم" الجوية بولاية أيداهو إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية".

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، عززت الولايات المتحدة الأمريكية من تواجدها العسكري في الشرق الأوسط، من خلال إرسال العديد من القطع البحرية من بينها حاملات الطائرات ومقاتلات حديثة لدعم حكومة الاحتلال.

txt

الدنمارك تسمح لأوكرانيا باستخدام مقاتلات إف-16 في الهجوم على روسيا

txt

مقاتلات إيطالية تعترض طائرات مجهولة فوق بحر البلطيق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الولايات المتحده الامريكيه مقاتلات إف 15 الشرق الأوسط غزة

مواد متعلقة

أمريكية وتنقل قتلى وجرحى إسرائيل في غزة.. أبرز المعلومات عن طائرات يسعور (فيديو جراف)

الجيش الأمريكي يعلن وصول مقاتلات شبحية للمنطقة لمواجهة إيران

الأكثر قراءة

كاف يكشف حقيقة تلقيه عينات المنشطات في مباراة السوبر الأفريقي

وسط رعب إثيوبيا، 3 بيانات نارية من مصر والصومال وإريتريا

10 صور ترصد زيارة السيسي التاريخية لإريتريا

وكلاء أعمال محمود بنتايك يردون على أنباء إيجابية منشطات اللاعب

من إريتريا، 8 رسائل رئاسية حاسمة لدعم الصومال ووقف حرب السودان وأمن البحر الأحمر

أحد مهندسى صفقة الأسير الإسرائيلي جلعاد شاليط يوجه رسالة إلى مصر

سعر طن القصدير اليوم الخميس 10-10-2024 بالبورصات العالمية

استمرار فتح مفيض سد النهضة، باحث بالشأن الإفريقي يكشف سر ارتفاع مياه النيل

منوعات

المزيد

طائرة تركية تهبط اضطراريا في أمريكا بعد وفاة قائدها

تفاصيل مشاجرة بين فتاة وسائق تاكسي بالأردن (فيديو)

عالم أحياء يكشف سبب خطورة القهوة سريعة التحضير

عالم يتوقع حدوث أعاصير مدمرة قبل نهاية القرن

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الخميس 10-10-2024 بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الأرز اليوم الخميس بالأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البلطي وارتفاع الجمبري في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

أبرزهم بيبو والقيعي وأمير توفيق.. ثورة تغيير في الأهلي خلال 52 يوما (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

احتفالا بمولده، موقف الشيخ الشعراوي من كرامات السيد البدوي

خالد الجندي: هناك خلط كبير بين الحلال والحرام في المعاملات التجارية (فيديو)

ما معنى الحظ في القرآن الكريم؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية