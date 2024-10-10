الجيش الأمريكي يعلن وصول مقاتلات إف-15 إلى الشرق الأوسط

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، عن وصول مقاتلات "إف-15إي" تابعة لها إلى قاعدة في الشرق الأوسط.

الولايات المتحدة الأمريكية ترسل مقاتلات إف 15 إلى الشرق الأوسط

ونشرت سنتكوم البيان على حسابها الرسمي يمنصة إكس، والذي جاء فيه: "وصلت طائرات "إف-15إي" التابعة لسلاح الجو الأمريكي من السرب المقاتل 389 بقاعدة "ماونتن هوم" الجوية بولاية أيداهو إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية".

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، عززت الولايات المتحدة الأمريكية من تواجدها العسكري في الشرق الأوسط، من خلال إرسال العديد من القطع البحرية من بينها حاملات الطائرات ومقاتلات حديثة لدعم حكومة الاحتلال.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ