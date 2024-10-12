رئيس مدينة منيا القمح يتفقد المراكز التكنولوجية لمتابعة تلقي طلبات التصالح

تفقد المهندس أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية العمل بالمركز التكنولوجي، واستقبال المواطنين وتلقى طلبات تصالح المواطنين علي مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح الجديد بالمركز التكنولوجي.

حل المشكلات التى تواجه المواطنين

وأكد عامر علي حل المشاكل التي تواجه المواطنين وتقديم كافة أوجه التيسيرات والتسهيلات اللازمة لهم لاستيفاء كافة أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم، والتأكيد على ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وبما يحقق الصالح العام.

سرعة إنهاء إجراءات التصالح

ووجه عامر مسئولي المركز التكنولوجي بسرعة إنهاء إجراءات التصاريح وإجراءات الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكيد على مدير مركز التكنولوجيا وكافة العاملين بسرعة إنهاء الإجراءات وفقا للمواعيد المحددة وحسن التعامل مع الجمهور

التأكد من الخدمة المقدمة للمواطن

كما تم التأكيد على مديرى مراكز التكنولوجيا بالمتابعة المستمرة فى إنهاء الإجراءات وفقا للجدول الزمنية المحددة والمواعيد المحددة وفقا للقانون جاء ذلك أيضا أثناء مروره على مراكز التكنولوجيا بالمركز للتأكد من أداء الخدمات المقدمة للمواطنين وتلقي طلبات التصالح.

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