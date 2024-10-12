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رياضة

في عمر الـ33، اعتزال نجم ليفربول السابق

ماتيب
ماتيب

أعلن الكاميروني جويل ماتيب لاعب ليفربول السابق اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي في عمر 33 عاما.

اعتزال جويل ماتيب 

ورحل الكاميروني عن صفوف ليفربول في نهاية الموسم الماضي مع انتهاء عقده وظل بدون نادي حتى أعلن تعليق حذائه بشكل نهائي.

كان ماتيب، الذي انضم إلى ليفربول من شالكة الألماني في 2016، قد أصيب بقطع في الرباط الصليبي في ديسمبر الماضي غاب بسببه عن الفريق الإنجليزي حتى نهاية موسم 2023-2024.

خلال الفترة التي قضاها مع شالكة، فاز بلقب كأس ألمانيا وكأس السوبر الألماني، بينما فاز مع ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي، والدرع الخيرية،  ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي.

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