تسليك بالوعات الأمطار فى منيا القمح بالشرقية استعدادا لموسم الشتاء

قال المهندس أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية: إنه تم إصلاح غرف الصرف استعدادا لموسم الشتاء والحفاظ على الصحة العامة وسلامة البيئة المحيطة بالمواطنين، وفي إطار تقديم الخدمات للمواطنين بأفضل صورة.

جار استكمال اعمال التطهير

وأضاف رئيس مركز ومدينة منيا القمح أنه جار استكمال اعمال تطهير جميع بالوعات صرف مياه الأمطار بشوارع المدينة والعمل على تسليكها.

نزع الشوائب والاتربة من البالوعات

حيث تم تنظيف الغرف من أول شارع حصرمه حتى شارع المدارس من الشوائب والأتربة، وذلك استعدادًا لموسم الشتاء القادم من اجل تيسير الحركة على المارة من المواطنين

حماية البيئة والحفاظ على الشكل الحضارى للمدينة

وذلك لتصبح في شكل حضاري يضاهي الصورة الجمالية ولحماية البيئة والحفاظ على الشكل الحضاري وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين واستعدادًا لموسم الشتاء وتم تركيب أغطية جديدة لتكون جاهزه استعدادا لهطول اى امطار.

إجراءات احترازية استعدادا للشتاء

وأكد عامر على ضرورة الإسراع في الانتهاء من اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والاستعدادات اللازمة لاستقبال فصل الشتاء ومواجهة هطول الأمطار وموجات الطقس السيئ.

تعليمات المهندس المحافظ

ياتى ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية القاضية بضرورة عمل كافة اعمال الصيانة لبالوعات الصرف المخصصة لمياة الأمطار حتى يتم تصريف مياه الأمطار بشكل يتسم بالانسيابية والسهولة واليسر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ