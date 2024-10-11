رئيس منيا القمح بالشرقية يتابع جهود إدارة المخلفات الصلبة والبلدية

تابع المهندس أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، جهود إدارة المخلفات الصلبة والبلدية برفع تجمعات بؤر القمامة والمخلفات والرتش بشوارع المدينة والميادين، وكنس جميع الطرق ورفع القمامة والاتربة والعوائق الموجودة بالشارع والشوارع المجاورة لها.

وذلك حسب توجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لـ رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بضرورة العمل على تقديم العمل الذي يليق بالمواطن، وعلى أن تكون الخدمة مرضية للمواطن الشرقاوي.

المتابعة المستمرة للأعمال والأنشطة المختلفة

حيث قام عامر أيضا بالمتابعة المستمرة للأعمال والنشاطات المختلفة بنطاق كل مركز ومدينة، وتم إرسال جميع المعدات الى النقطة الوسيطة لقلب القمامة هناك، تمهيدا لرفعها الى المقلب العمومي بمدينة العبور.

وقدم عامر الشكر لهم على هذا الجهد المبذول ورفع الروح المعنوية عندهم ، وحتى يكون هذا الأداء مستمر في جميع أيام الأسبوع، وهذا تحت اشراف مدير الادارة، مؤكدا أن حملات النظافة العامة مستمرة ليلا ونهارا حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، والحفاظ على البيئة من الأوبئة وانتشار الأمراض المعدية.

وقال المهندس أشرف سليم الحسيني مدير إدارة المخلفات الصلبة والبلدية برئاسة المركز، أنه طبقا لتعليمات رئيس المركز جاري التعامل في ضوء منظومة النظافة، حيث جاري رفع القمامة والمخلفات الصلبة بالفترة المسائية بعموم المدينة.

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