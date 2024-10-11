الجمعة 11 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس منيا القمح بالشرقية يتابع جهود إدارة المخلفات الصلبة والبلدية

رفع القمامة والمخلفات
رفع القمامة والمخلفات الصلبة بمنيا القمح محافظة الشرقية-فيتو

تابع المهندس أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، جهود إدارة المخلفات الصلبة والبلدية برفع تجمعات بؤر القمامة والمخلفات والرتش بشوارع المدينة والميادين، وكنس جميع الطرق ورفع القمامة والاتربة والعوائق الموجودة بالشارع والشوارع المجاورة لها.

تسليك بالوعات الأمطار فى منيا القمح بالشرقية استعدادا لموسم الشتاء

وذلك حسب توجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لـ رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بضرورة العمل على تقديم العمل الذي يليق بالمواطن، وعلى أن تكون الخدمة مرضية للمواطن الشرقاوي.  

المتابعة المستمرة للأعمال والأنشطة المختلفة 

حيث قام عامر أيضا بالمتابعة المستمرة للأعمال والنشاطات المختلفة بنطاق كل مركز ومدينة، وتم إرسال جميع المعدات الى النقطة الوسيطة لقلب القمامة هناك، تمهيدا لرفعها الى المقلب العمومي بمدينة العبور.

وقدم عامر الشكر لهم على هذا الجهد المبذول ورفع الروح المعنوية عندهم ، وحتى يكون هذا الأداء مستمر في جميع أيام الأسبوع، وهذا تحت اشراف مدير الادارة، مؤكدا أن حملات النظافة العامة مستمرة  ليلا ونهارا حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، والحفاظ على البيئة من الأوبئة وانتشار الأمراض المعدية.

رئيس منيا القمح بالشرقية يتفقد المراكز التكنولوجية ويتابع الخدمات المقدمة للمواطنين

وقال المهندس أشرف سليم الحسيني مدير إدارة المخلفات الصلبة والبلدية برئاسة المركز، أنه طبقا لتعليمات رئيس المركز جاري التعامل في ضوء منظومة النظافة، حيث جاري رفع القمامة والمخلفات الصلبة  بالفترة المسائية بعموم المدينة. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

المهندس اشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا محافظة الشرقية المخلفات الصلبة اليوم الجمعة رفع تجمعات بؤر القمامة كنس جميع الطرق الشوارع المجاورة

مواد متعلقة

تسليك بالوعات الأمطار فى منيا القمح بالشرقية استعدادا لموسم الشتاء

رئيس منيا القمح بالشرقية يتفقد المراكز التكنولوجية ويتابع الخدمات المقدمة للمواطنين

تكثيف حملات النظافة والتجميل بمركز منيا القمح في الشرقية

رئيس مدينة منيا القمح بالشرقية يناقش استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد

الأكثر قراءة

أمن القليوبية يفحص فيديو "نبش المقابر" بالخانكة

ترك بلينكن ينتظره ساعات ويحمل 50 هاتفا غير قابل للتتبع، أسرار عن محمد بن سلمان

بيان رسمي، الزمالك يكشف سبب رحيل إيجاريا قبل استكمال الاختبارات في ميت عقبة

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين، انخفاض درجات الحرارة بدءًا من هذا الموعد

بثنائية صلاح وتريزيجيه، منتخب مصر يتخطى موريتانيا بتصفيات أمم إفريقيا (فيديو وصور)

سمحت له يتجوز أربعة، مها أحمد تكشف لـ"فيتو"حقيقة زواج مجدي كامل للمرة الثانية

مدرب موريتانيا: التحكيم ظلمنا كثيرا وأهنئ منتخب مصر على الفوز

مشادة عنيفة بين لاعبات الأهلي ووداي دجلة بدوري الكرة النسائية (فيديو)

منوعات

المزيد

شبهوها بهيروشيما، الحاصلون على نوبل للسلام يتحدثون عن معاناة غزة

مفقود منذ 100 عام، العثور على بقايا جثة متسلق إنجليزي في جبل إيفرست

حدث غير مسبوق، إسرائيل تسمح باستخدام الهواتف المحمولة في يوم عيد الغفران

دراسة تحدد فوائد كبيرة لشرب الماء عند الاستيقاظ

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العدس اليوم الجمعة 11- 10- 2024 في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة

تبدأ من 100 جنيه، أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير للمواطنين

المزيد

انفوجراف

4 محاولات لاغتياله لم تنجح.. من هو قائد كتيبة بلاطة الذي أرعب الاحتلال في الضفة قبل استشهاده؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى لُجة، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 44 من سورة النمل (فيديو)

تفسير رؤية المانجو الأصفر في المنام وعلاقته بانتهاء الأزمات المادية

شباب حول الرسول، عبدُ الله "ذو البجادَين" "نزل النبي في قبره"

المزيد
الجريدة الرسمية