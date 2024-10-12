رفع كفاءة الطرق وأعمال النظافة وإزالة الإشغالات بمركز الزقازيق

أكد شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق محافظة الشرقية رفع كفاءة الطرق المؤدية من وإلى المدينة واستمرار أعمال النظافة بكل المحاور بمدينة بالزقازيق محافظة الشرقية والوحدات المحلية التابعة للمركز

الاستعانة بلودر أحد المواطنين بالنخاس

حيث قامت الوحدة المحلية بالنخاس في الساعات الأولى من صباح يوم السبت وبالاستعانة بلودر من أحد المواطنين برفع تجمعات القمامة من على جسر بحر السنيتي وذلك لتوسعة الطريق وازالة العوائق ومازالت الأعمال مستمرة.

استئناف أعمال النظافة بالشوبك

كما قامت الوحدة المحلية بالشوبك بسطه اليوم السبت باستئناف أعمال النظافة العامة على الطريق العام الزقازيق ابوحماد مرورا بعزبة المخزنجي والطاهرة ومثلث غزاله

رفع نقاط تجمع القمامة بميادان الوحدة المحلية

كما قام محمد السيد ابراهيم رئيس الوحدة المحلية ببهنباي باعمال النظافة بمداخل القرى التابعة للوحدة والطرق الرئيسية والميادين ورفع نقاط التجمع من ميدان ابوجماعة وميدان الازهر وطريق بهنباي فرسيس وطريق بهنباي المجفف وطريق بهنباي بنايوس وطريق بهنباي الطيبة وكسح الأتربة من على جانبي الطريق

تمشيط غرفة حرق قش الأرز

وذلك لسهولة حركة المواطنين وإظهار المنظر الجمالي والحضاري لمداخل قرى الوحدة وعلي محور اخر تم مقابلة الإدارة الزراعية بالقنايات ولجنة شئون البيئة أثناء تمشيط غرفة حرق قش الأرز بزمام الوحدة والطريق الدولي

الوحدة المحلية ببنى عامر وشنبارة

مشيرا الى قيام الوحده المحليه بشنباره الميمونه باعمال النظافه اليوميه ونظافة أمام مقر نقطة الشرطه والتي تم أفتتاحها وبداية عملها وتمت اعمال النظافه علي الطرق وكذلك الوحدة المحلية ببنى عامر التى جارى بها استمرار للجهود المبذولة وتكثيف حملات النظافة على طريق هريه الجديد والقديم ومدخل القرى ورفع نقاط التجمع طريق هريه الجديد وعمل النظافة اليوميه على طريق هريه الجديد والقديم

منظومة النظافة للارتقاء بالمظهر الحضارى

ولفت الى انه مازال العمل مستمر للارتقاء بمستوى النظافة العامة والارتقاء بالمظهر الحضارى والجمالى على عده محور متعدده تتم اعمال النظافة على طريق هريه الجديد والقديم ومدخل القرى وجاري اعمال رى الأشجار وأحواض الزرع بميدان احمد عرابى بهريه وعلى محور آخر غسيل البلديات وغسيل ميدان احمد عرابى بهريه وتمثال احمد عرابى بهريه

رى الأشجار ورش الطريق بالعصلوجى

وقال فى الوحدة المحلية بالعصلوجى تم تكثيف الجهود المبذولة لأعمال النظافة العامة وذلك برفع السفوحه من على طريق الزقازيق بلبيس والعكس ورفع نقاط تجميع القمامه من كافة النقاط من أسفل الكوبرى العلوى والمستودع والسكه الحديد ومن داخل القرية وخلف الصحة والمدارس والمصالح الحكومية وكذا رى الأشجار ورش الطريق بالمياه

رفع الإشغالات من الطريق

كما قامت الوحدة المحلية بقرية الطيبه برفع الاشغالات في الطريق وتم متابعه لجنة حرق القش وعمل عدد ٧ محاضر حرق قش من قسم البيئه بالوحدة المحليه بالطيبة وعلى صعيد اخر قامت اليوم بمتابعة اعمال النظافةاليومية للقرية وبمداخل القرية وتوابعها

كسح الأتربة بطريق الطيبة أم رماد

وذلك بالاضافة الى تكثيف الجهود المبذولة لجمع النقاط وذلك بكسح الطريق من الأتربة بطريق الطيبه ام رماد الطيبة البسايسه وطريق الطيبه/ بهنباى ورفع القمامة من الشوارع وذلك بطريق فرسيس/ ديرب نجم وطريق الطيبه/ أم رماد

رفع نقاط القمامة بالوحدة المحلية ببيشة قايد

وكذلك قامت الوحده المحلية ببيشة قايدبمتابعة اعمال النظافة اليوميه ورفع نقاط تجميع القمامه ومداخل القري وطريق مشتول القاضي امام كفر الحمام ومشتول القاضي وكفر عطاالله

رفع تجمعات القمامة بشيبة النكارية

وقامت الوحده المحليه بشيبة النكارية برفع تجمعات الأتربة والقمامة بطريق ميت غمر الزقازيق ومن أمام وخلف مصنع الزيت والصابون وشارع السلام ومجمع المدارس ونفق شيبة وشارع المنشيه وميدان لفظ الجلالة ,

رفع كفاءة طريق القنايات موقف المنصورة

كما تم مسح ورفع كفاءة طريق موقف المنصوره القنايات التابع للوحدة المحلية بشيبة النكارية وأثناء مرور الاستاذ شعبان أبو الفتوح وكيل الوزارة رئيس مركز ومدينة الزقازيق تلاحظ وجود طفح مياه بشارع امتداد طلبة عويضة تم على الفور شفط تجمعات المياه لفتح الشارع للمواطنين وذلك حفاظا على المظهر الجمالي والحضارى لمدخل الوحده

الوحدة المحلية بالزهراء

وفى الوحدة المحلية بالزهراء تم التصدي لبناء سور وغرفتين بالطوب الأبيض الدبش داخل الحيز العمراني على مساحة 100 متر بقرية الزهراء وتمت الإزالة على الفور وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة

حملة برئاسة رئيس الوحدة بالنخاس

أما بالوحدة المحلية بالنخاس فتم اليوم تشكيل حملة برئاسة رئيس الوحدة والاجهزة المعنية وذلك لازاله الاعلانات المخالفة وغير المرخصة بنطاق الوحدة المحلية تنفيذا القرارات الصادرة بهذا الشان

متابعة الأعمال بالمركز التكنولوجى

وكذلك متابعة الأعمال بالمركز التكنولوجى وذلك لسرعة الانتهاء من ملفات التصالح الخاصة بالمواطنين المتقدمين التابعين للوحدة المحلية بالنخاس، كما تم تكثيف العمل بالمركز التكنولوجي بديوان الوحدة، للانتهاء من ملفات التصالح بنطاق الوحدة المحلية ببردين

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