رفع التراكمات الموجودة بشوارع الزقازيق فى الشرقية

قام شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق محافظة الشرقية بمتابعة رؤساء الوحدات المحلية لمختلف الأعمال لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وبمتابعته للوحدة المحلية بالزنكلون تم رفع التراكمات الموجودة بالطريق العام بناحية الزنكلون وأبو حاكم والبترول والمطحن ورجب أيوب ورفع السافوحة وقش الأرز الموجودة.

رفع نقاط تجمع القمامة ببني عامر

وبالوحدة المحلية ببنى عامر تم تكثيف حملات النظافة على طريق هرية الجديد والقديم ورفع نقاط التجمع بطريق هرية الجديد والقديم بمساعدة لودر الأهالى لعمل النظافة اليومية على طريق هرية الجديد والقديم ومدخل القرى

النظافة بمداخل قرية بهنباي والقرى التابعة

وفى بهنباى قام محمد السيد ابراهيم رئيس الوحدة بمتابعة الأعمال اليومية للنظافة بمداخل القرية وتوابعها، وذلك لرفع القمامة والأتربة، وذلك بطريق بنايوس - الزقازيق، بهنباى، حى القنطرة، حي الأزهر، حى أبو جماعة، كوبري الصباغ، طريق المعاهدة - ديرب نجم .

رفع المخلفات من على جانبى الشوارع الرئيسية بالقرية

وذلك برفع مخلفات القمامة من جانبى الشوارع الرئيسية للقرية وتسوية الشوارع حفاظا على المظهر الحضاري للقرية وتم مراجعة المخابز البلدية عبر وزن وجودة رغيف الخبز المقدم للمواطنين.

المرور على مخابز بهنباى

وفى بهنباى أيضا قام رئيس الوحدة تم المرور على المخابز البلدي والتنبيه على أصحاب المخابز بالاهتمام بنظافة أفران العيش والمحافظة على وزن رغيف العيش ونظافته حتى يصل بأعلى جودة للمواطنين

الوحدة المحلية بقرية النخاس

كما تابعت الوحدة المحلية بالنخاس أعمال النظافة اليومية بالطريق العام الزقازيق - ميت غمر، وكذلك رفع تجمعات القمامة من على جانبي الطريق العام وتقليم الأشجار من قبل عمال تحسين البيئة، كما تم مراجعة أعمال التصالح بالمركز التكنولوجى. ومازالت الأعمال جارية

رفع تجمعات القمامة من ميدان أبو الأخضر وعزبة المخزنجى

وكذلك بالوحدة المحلية بالشوبك بسطة تم اليوم استئناف عمليات النظافة على الطريق العام الزقازيق أبو حماد ورفع السافوحة، وإزالة تجمعات القمامة من أمام ميدان أبو الأخضر ومثلث غزالة بجوار العمارات السكنية وقرية الطاهرة وعزبة محمد فريد والمخزنجى

رفع تراكمات القمامة أمام سوق الطاهرة

وأيضا عزبة المستشفى مرورا بقرية الشوبك وميدان الزراعة لرفع كافة تراكمات القمامة ذلك، بالإضافة إلى تنظيم حركة مرور السيارات أمام سوق الطاهرة لضمان سهولة الحركة المرورية

نظافة أعلى وأسفل كوبرى بردين

وفى بردين تم تكثيف أعمال النظافة اليومية على الطريق العام الزقازيق ــ بلبيس والعكس تم رفع الأتربة والسفوحة من على جانبى الطريق، وتم نظافة أعلى وأسفل كوبري بردين العلوي حتى آخر حدود وحدة بردين

ري الأشجار الوحدة المحلية بقرية بردين

وتم النظافة بمدخل الوحدة المحلية والمصالح الحكومية ببردين تم رش الأسفلت بالمياه وتم رى نباتات الزينة لمدخل البوابة الرئيسية لمدخل بلبيس الزقازيق، ثم تم شفط مياه الصرف الصحى بمساكن بردين رفع جميع المخلفات المتراكمة بمداخل القرى.

رفع المخلفات حتى المصرف القليوبي

تم رفع المخلفات من الأماكن المتراكمة أول مدخل بردين طريق المقابر بردين حتى المصرف القليوبي بعزبة القبلية والخمسين والأشاعر حتى عزبة الوقف التابعة لقرية طحلة بردين

رفع الإشغالات من قرية الطيبة

وبوحدة الطيبة المحلية تم رفع كافة الإشغالات من الطريق العام وعمل النظافة العامة بمداخل الوحدة القرية وتوابعها وتكثيف الجهود لجمع النقاط، وكذلك بكسح الطريق من الأتربة بطريق الطيبة أم رماد ـــ الطيبة البسايسة ـــ وطريق الطيبة بهنباى.

استمرار عمل المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين

كما تم رفع القمامة من الشوارع وذلك بطريق فرسيس ديرب نجم وطريق الطيبة أم رماد، وتم رفع مخلفات القمامة من جانبي الشوارع الرئيسية للقرية وتسوية الشوارع ومازال العمل بالمركز التكنولوجى بالوحدة المحلية بالطيبة ولضغط العمل وخدمة المواطنين للإنجاز بملف التصالح ومازالت

رفع تراكمات القمامة ببيشة قايد

وفى الوحدة المحلية بشيبة قايد تم رفع تجمعات الأتربة والقمامة بطريق ميت غمر - الزقازيق التابع للوحدة، أمام وخلف مصنع الزيت والصابون، شارع السلام، مجمع المدارس، نفق شيبة، شارع المنشيه، ميدان لفظ الجلالة.

متابعة النظافة اليومية

وفى البيشة قايد أيضا تم متابعة أعمال النظافة اليومية وذلك للارتقاء بمستوى النظافة بنطاق الوحدة بداية مقر الوحدة وأمام مجمع المدارس والمساكن ومداخل القرى وأمام كفر الحصر.