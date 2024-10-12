بمشاركة بنتايك، 10 صور ترصد مران الزمالك اليوم استعدادا لـ السوبر المصري

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز تدريبه الصباحي اليوم السبت استعدادا للسوبر المحلي.

وشارك المغربي محمود بنتايك ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للأبيض اليوم السبت التي أقيمت على ملعب النادي، استعدادًا للسوبر المحلي.

جاء ذلك عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي خضع له تحت إشراف الجهاز الطبي في الفترة الماضية.

وشارك بنتايك في التدريبات البدنية والفنية بالكامل، بعدما غاب عن التدريبات الجماعية في الفترة الأخيرة بسبب تعرضه لإجهاد عضلي.



ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويواجه الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه نظيره بيراميدز في الدور قبل النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

وعلى الجانب الآخر يواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في الدور نصف النهائي على أن يواجه الفائز من المباراتين بعضهما على لقب كأس السوبر المصري.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري

وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري على إستاد آل نهيان الساعة 4.05 عصرا.

فيما يلتقي يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس.