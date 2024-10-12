خطط الزمالك لاستكمال الميركاتو بعد السوبر الإفريقي.. ناصر منسى يكتب شهادة ميلاد جوزيه جوميز.. تجديد عقد زيزو فى مقدمة الأولويات.. مخطط سرى للتخلص من كابوس سامسون

سادت حالة من الارتياح الكبير داخل مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، بعد تتويج الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء بكأس السوبر الأفريقى على حساب النادى الأهلى بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلى بالتعادل 1-1.



وبعد تحقيق السوبر الأفريقى علمت فيتو أن مجلس الإدارة جدد الثقة فى البرتغالى جوزيه جوميز بعد أن نادت أصوات برحيله حال عدم التتويج باللقب حيث ثبت البرتغالى أقدامه تمامًا على رأس القيادة الفنية للفارس الأبيض.



وقال مصدر داخل نادى الزمالك إن حسين لبيب كان متمسكًا باستمرار جوميز وبعد التتويج بالسوبر أجمع المجلس كاملًا باستمرار المدرب حتى نهاية عقده مع القلعة البيضاء والذى ينتهى بنهاية الموسم الجاري.



وقال مصدر داخل نادى الزمالك إن مجلس الإدارة يخطط لتدعيم الفريق بعد حصوله على 2 مليون دولار مكافأة الفوز بلقب السوبر بواقع 500 ألف دولار وهى جائزة البطولة الرسمية ومليون ونصف المليون دولار وهى جائزة منحها موسم الرياض للنادي.



وأشار المصدر إلى أن الزمالك سيتعاقد مع مدافع محلى فيما يحاول جاهدًا فسخ عقد سامسون أكينيولا بالتراضى من أجل التعاقد مع لاعب ارتكاز أجنبي.



وقال إنه حتى اللحظة يرفض سامسون أكينيولا فسخ عقده دون الحصول على مستحقاته كاملة حتى نهاية عقده وهو ما يجعل المهمة مستحيلة.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك يجهز عرضًا لسامسون بمنحه جزءًا من عقده وفسخه بالتراضي.



وعلمت فيتو أن الزمالك يحاول انتهاز نشوة تحقيق لقب قارى وتقديم عرض قوى لـ أحمد سيد زيزو لتجديد عقده مع القلعة البيضاء والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى 2024-2025.



وأشار المصدر إلى أن التجديد لزيزو سيكون أهم من التعاقد مع صفقات سوبر خلال الميركاتو الصيفى الجاري.



وأشار إلى أن زيزو منفتح على تجديد عقده ولكن ينتظر عرضا ماديا قويا بالإضافة لمواصلة تدعيم الفريق بصفقات مميزة من أجل المنافسة على كل البطولات.



وعلمت فيتو أن مجلس إدارة نادى الزمالك جهز جائزة مالية ضخمة للاعبين بعد ما وعدهم بها حال التتويج بكأس السوبر الأفريقي.



وأشار إلى أن ممدوح عباس أيضًا وعد اللاعبين بجائزة مالية ضخمة قبل التتويج بالسوبر وهو ما ينتظره اللاعبون فى الوقت الحالي.



وبات من المنتظر أن يسعى مجلس إدارة نادى الزمالك لاستكمال رحلة التعاقدات بضم ثنائى جديد على أقصى تقدير قبل إغلاق باب الميركاتو الصيفى فى 25 أكتوبر المقبل.