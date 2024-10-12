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رياضة

تصفيات أمم إفريقيا، مالي يفوز على غينيا بيساو بهدف نظيف

منتخب مالي، فيتو
منتخب مالي، فيتو

فاز منتخب مالي على نظيره منتخب غينيا بيساو بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين في إطار منافسات الجولة الثالثة ضمن منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025.

 سجل هدف مالي اللاعب البلال توريه في الدقيقة 62.

تشكيل مالي أمام غينيا بيساو 

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نيجيريا يفوز على ليبيا في تصفيات أمم إفريقيا 

فاز منتخب نيجيريا على نظيره  الليبي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما، في إطار منافسات الجولة الثالثة ضمن منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025.  

سجل هدف نيجيريا اللاعب فيسايو باشيرو في الدقيقة 86. 

 

مدغشقر وجامبيا في تصفيات أمم إفريقيا 

تعادل منتخب مدغشقر مع منتخب جامبيا بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثالثة ضمن منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025.  

وسجل هدف منتخب مدغشقر اللاعب كوتورير في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من  الشوط الأول، وتعادل منتخب جامبيا في الدقيقة 7+90 عن طريق يانكوبا مينته. 

 

موزمبيق تتعادل مع إيسواتيني

تعادل منتخب موزمبيق مع منافسه إيسواتيني بنتيجة 1ـ1، في المباراة التي جمعت بينهم أمس الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثالثة ضمن منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025. 

 

وسجل هدف موزمبيق اللاعب راتيفو في الدقيقة 73، فيما تعادل إيسواتيني عن طريق مافوسو في الدقيقة 80. 

 

غينيا الاستوائية تفوز على ليبيريا 

فاز منتخب غينيا الاستوائية على نظيره ليبيريا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثالثة ضمن منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025. 

وسجل هدف منتخب غينيا الاستوائية اللاعب إيفان سلفادور في الدقيقة 34 من ركلة جزاء. 

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