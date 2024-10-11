دوري الأمم الأوروبية، ألمانيا تفوز على البوسنة والهرسك 2-1 (صور)

فاز منتخب ألمانيا على نظيره البوسنة والهرسك بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما في إطار منافسات الجولة الثالثة لـ دوري الأمم الأوروبية.

سجل ثنائية ألمانيا دينيز أونداف في الدقائق 30 و36، فيما سجل هدف البوسنة والهرسك إيدين دزيكو في الدقيقة 70.

تشكيل منتخب ألمانيا أمام البوسنة والهرسك

اليونان يفوز على إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية

وفاز منتخب اليونان على نظيره منتخب إنجلترا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري الأمم الأوروبية.

وسجل الهدف الأول والثاني لصالح منتخب اليونان اللاعب فإنجيليس بافليديس في الدقائق 49 و4+90، بينما أحرز هدف إنجلترا الوحيد جود بيلينجهام في الدقيقة 87.