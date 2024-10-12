السبت 12 أكتوبر 2024
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بدء تحديث خرائط الزمام الزراعى فى محافظة الشرقية

زراعة الشرقية: بدء
زراعة الشرقية: بدء تحديث خرائط الزمام الزراعى-فيتو

 أكد المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية، قيام المديرية بتحديث خرائط الزمام الزراعي في المحافظة، وذلك في إطار التعاون المثمر بين مديرية الزراعة وبرنامج إدارة مياه دلتا النيل “GIZ، وتضمنت الخرائط اللازمة للمرحلة الثانية تحديث نشاط الزمام الزراعي المنزرع الفعلي.

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تحديد المياة وزمامات الجمعيات الزراعية 

 مضيفا أنها تركزت على تحديد المياه وزمامات الجمعيات الزراعية في مراكز ( الزقازيق – ديرب نجم - الإبراهيمية – ههيا)، كذلك تحديث الترع والمساقي في تلك المراكز، بالإضافة إلى تركيب محصولى دقيق باستخدام تقنيات متقدمة مثل برنامج Google Earth و QGIS بالإضافة إلى أجهزة GPS،

الدكتور زكريا يحيى خبير نظم المعلومات  

 مشيرا إلى أن ذلك جاء  بحضور الدكتور زكريا يحيى خبير نظم المعلومات والدكتور رشاد ضمن فريق GIZ والمهندس أحمد عبدالمنعم مدير الأراضى والمياه والمهندس محمد إبراهيم الدسوقى مدير عام الإدارة العامة للتعاون الزراعى والمهندس صبرى على سليمان مدير المكتب الفنى ومسئول الوحدة

توفير كافة المتطلبات للمشروعات الحيوية 

 أشار جنجن إلى ضرورة توفير جميع المتطلبات لهذه المشروعات الحيوية التي تعود بالفائدة على المواطنين، مع التركيز على التعاون المثمر مع الحكومة الألمانية، من أجل تحقيق أهداف إستراتيجية لوزارة الزراعة، منها رفع استفادة مياه الري وتوفير وترشيد الاستهلاك. وقال فى تصريحات لفيتو إن ذلك ضمن توجه الدولة للتحول الرقمى. 

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المهندس محافظ الشرقية 

 وبدوره أشار المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية  إلى أهمية المرور الدوري على الجمعيات الزراعية والحقول لمتابعة المحاصيل الزراعية من خلال إجراء المعاينات على أرض الواقع وتقديم الدعم والتوصيات الفنية للمزارعين.

 

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