السبت 28 سبتمبر 2024
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زراعة الشرقية: التصدى لأى حالة تعد على الأرض الزراعية

اجتماع مع مديرى
اجتماع مع مديرى ادارات فاقوس وكفرصقر

أكد المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة  بمحافظة الشرقيىة قيام المديرية بمتابعة أعمال حماية الأراضي الزراعية من خلال المرور على عدد من الجمعيات وعقد اجتماع مع مسئولي الحماية والعاملين بالإدارة الزراعية بمركزي فاقوس وكفر صقر. 

زراعة الشرقية تنفذ يوم حصاد لمحصول القطن في بلبيس

مديرو إدارات فاقوس وكفر صقر 

وذلك  بحضور المهندس السيد عبد الرحمن مدير الإدارة الزراعية بفاقوس والمهندس مصطفى محمد مصطفى مدير الإدارة الزراعية بكفر صقر وتم توجيه العاملين بالجمعيات بتنفيذ التسهيلات المقدمة من الدولة  للمواطنين والحث على سرعة التصالح على مخالفات البناء وتسهيل الإجراءات ومساعدة المتقدمين للإنتهاء منها

التنسيق بين الجهات واتخاذ الاجراءات القانونية 

 لافتًا إلى ضرورة التصدى لأى حالة تعدي على الأرض الزراعية من خلال التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين. 

التصدى لظاهرة حرق قش الارز

أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أهمية تكثيف الجهود للتصدى لظاهرة  حرق قش الأرز أثناء موسم الحصاد حيث يتم رصد نقاط الحرق بالقمر الصناعى خلال الفترات الصباحية والمسائية وذلك لحماية البيئة من التلوث والإتجاه لكبس قش الأرز 

تحويل قش الارز الى اسمدة عضوية واعلاف 

بالاضافة الى تدويره وتعظيم الإستفادة منه من خلال تحويله إلى أسمدة عضوية وأعلاف غير تقليدية لتحقيق أكبر عائد إقتصادي كذلك متابعة منظومة الأسمدة ومطابقتها على الحصر الفعلى وتنقية الحيازات بداية من شهر أكتوبر القادم.

زراعة الشرقية تنظم ندوة عن طرق مكافحة القوارض

المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية 

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية  المرور الدوري على الجمعيات الزراعية والحقول لمتابعة المحاصيل الزراعية من خلال إجراء المعاينات على أرض الواقع وتقديم الدعم والتوصيات الفنية للمزارعين.

 

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المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة محافظة الشرقية مسؤولى الحماية العاملين بالادارة الزراعية كفر صقر الادارة الزراعية بمركز فاقوس

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