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زراعة الشرقية: قافلة طبية ضمن فعاليات مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان

قافلة طبية ضمن فعاليات
قافلة طبية ضمن فعاليات مبادرة بداية جديدة

أكد المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية أنه ضمن  فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" قامت المديرية بالتنسيق مع مديرية الصحة بتنظيم قافلة طبية علاجية وذلك فى إطار حملة " 100 يوم صحة " للارتقاء بصحة المواطن المصري وتعزيز الوعي المجتمعي بخطورة وتلافي الأمراض وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

توضيح أهداف الحملة 

أضاف وكيل وزارة الزراعة أن القافلة قامت بتوضيح أهداف الحملة والتي تضمنت أهمية اتباع أنماط الحياة الصحية وتجنب عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية وأهمية الكشف المبكر كذلك المتابعة في حالة إكتشاف الإصابة بأحد الأمراض وذلك  لتجنب المضاعفات والتوعية والحد من أسباب إنتشار عدوى الأمراض المعدية كما قامت بالكشف المجانى للأمراض المختلفة للعاملين بمديرية الزراعة وإجراء الفحوصات الطبية المجانية لهم (السكر - الضغط -الاعتلال الكلوى ) بحضور كلا من الدكتورة إسراء حسن والدكتورة مريم مراد بمديرية الصحة وأمانى محمد وهويدا إبراهيم بإدارة الثقافة الصحية.

 

زراعة الشرقية: التصدى لأى حالة تعد على الأرض الزراعية

المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية 

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على اهمية الدور الذى تقوم به الزراعة من تنسيق مع الجهات والتى منها الصحة والطب البيطرى لتوعية المزارعين ببالمبادرات الرئاسية والتى كثرت وياتى منها مبادرة بداية جديدة لبناء الانسان  

 

 

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