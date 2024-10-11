الصناع: الحوافز الضريبية نقطة تحول في دعم الصناعة... والقطاع بحاجة إلى رؤية واضحة ودعم مستمر من الدولة.. ومطالب للحكومة بخطوات أكثر جرأة للنهوض بالصناعات

أعلن وزير المالية أحمد كجوك تفاصيل الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، واكد احمد كجوك وزير المالية تعهد المالية بتنفيذها كاملة خلال العام المالي الحالي

وأكد الصناع أن إقرار التيسيرات الضريبية تعد خطوة إيجابية، موضحين ان القطاع بحاجة المزيد من الحوافز الأكثر جرأة التي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، معربين عن شكرهم لوزير المالية على إقرار التيسيرات والحوافز الضريبية، مطالبين بخطوات جريئة لمساندة القطاع الخاص الصناعي والزراعي.

عبد السلام: وضع نظام ضريبي للمشروعات الصغيرة بداية صحيحة لحصر الأنشطة غير الرسمية

اكد الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات ، أن إقرار الحزمة الاولى من التيسيرات الضريبية التى تم الاعلان عنها من وزارة المالية تعد خطوة إيجابية

وقال عبد السلام فى تصريحات خاصة لـ فيتو، ان هناك العديد من الحوافز منها على سبيل المثال لا الحصر " انه لأول مرة يتم اعداد نظام ضريبي متكامل ومبسط ومحفز لصغار ومتوسطى الممولين حتى 15 مليون جنيه سنويًا، فضلا عن تشجيع المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وأنشطة ريادة الأعمال و«الفرى لانسرز» والمهنيين. واقرار حوافز وإعفاءات.. وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة» والإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط.

د محمد عبد السلام

وضع نظام ضريبى متكامل للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وأنشطة ريادة الأعمال بداية صحيحة لحصر النشاطات غير الرسمية



وأضاف في تصريحات خاصة أن قيام وزارة المالية بوضع نظام ضريبى متكامل للمشروعات الصغيرة وتجشيع الشركات الناشئة وأنشطة ريادة الأعمال، بداية صحيحة من أجل حصر النشاطات غير الرسمية في قطاعات عدة ومنها قطاع الملابس والمنسوجات.

وأشار إلى أهمية التنسيق بين وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلي نظام ضريبى متكامل يضم التسهيلات والمميزات الضريبية، من أجل تشجيع القطاعات الإنتاجية للانضمام إلي المنظومة الرسمية.

اهمية ايجاد نظام ضريبي بإجراءات مبسطة وواضحة تضمن القدرة على حساب الضريبة المطلوبة

ودعا رئيس غرفة صناعة الملابس الى اهمية ايجاد نظام ضريبي بإجراءات مبسطة وواضحة تضمن القدرة على حساب الضريبة المطلوبة بألية واضحة مع تبسيط كبير فى الإجراءات والبيانات والإقرارات المطلوبة بشكل يتناسب مع حجم وقدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة

أوضح عبد السلام، أن الحوافز الضريبية هي اعفاءات وتسهيلات تمنح من الدولة من اجل تحفيز وتشجيع الاستثمارات

هيثم الهوارى: الحوافز الضريبية نقطة تحول في دعم القطاع الخاص

الحوافز الضريبية ، أكد المهندس هيثم الهواري، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن إقرار التيسيرات الضريبية تعد خطوة إيجابية، ولكن ما نحتاجه هو المزيد من الحوافز الأكثر جرأة التي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري. معربا عن شكره لوزير المالية على إقرار التيسيرات والحوافز الضريبية، مطالبا بخطوات جريئة لمساندة القطاع الخاص الصناعي والزراعي.

وأعرب المهندس هيثم الهواري عن شكره وتقديره لوزير المالية على إقرار حزمة التيسيرات الضريبية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.



الحوافز الضريبية نقطة تحول هامة في دعم القطاع الخاص

والهواري، الذي شارك في لقاء مسؤولي وزارة المالية خلال اجتماع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أكد أن هذه الخطوة تمثل نقطة تحول هامة في دعم القطاع الخاص، لا سيما القطاعين الصناعي والزراعي اللذين يواجهان تحديات كبيرة.

هيثم الهوارى

وقال إن القطاعي الصناعي والزراعي تحديدًا يعانيان من ارتفاع تكاليف الإنتاج والرسوم، ما يشكل عبئًا كبيرًا على المستثمرين ويحد من قدرتهم على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية."

أهمية استمرارية دعم القطاع الخاص

وأشار الهواري إلى أن الدولة يجب أن تواصل دعم القطاع الخاص بشكل أكثر شمولية وفعالية، مشددًا على أهمية توفير حوافز تتجاوز الجوانب الضريبية، لتشمل تخفيض الرسوم الجمركية، وتقديم تسهيلات مالية تمكن الشركات والمزارعين من مواجهة الارتفاعات المستمرة في التكلفة. وأكد أن القطاع الزراعي، على وجه الخصوص، يتعرض لضغوط شديدة في ظل الارتفاعات المتزايدة في أسعار المواد الخام ومدخلات الإنتاج، ما يستدعي اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا لدعم هذا القطاع الحيوي.

مساندة الدولة للقطاع الخاص ليست مجرد مسألة اقتصادية بل لها اجتماعية إيجابية

وأضاف الهواري: "مساندة الدولة للقطاع الخاص ليست مجرد مسألة اقتصادية فحسب، بل لها أيضًا آثار اجتماعية إيجابية. تعزيز دور القطاع الخاص يعني زيادة فرص العمل، وتحسين مستويات الدخل، ورفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام. هذه الحزمة من الحوافز الضريبية تأتي في وقت حرج، لكننا نتطلع إلى أن تكون بداية لمزيد من الإصلاحات الاقتصادية التي تسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا ومرونة."

القطاع الخاص بحاجة إلى رؤية واضحة ودعم مستمر من الدولة

وأكد أن القطاع الخاص بحاجة إلى رؤية واضحة ودعم مستمر من الدولة، حتى يتمكن من تجاوز التحديات الراهنة، موضحًا أن الحكومة قادرة على اتخاذ خطوات أكثر جرأة من خلال تبني سياسات اقتصادية تدعم الابتكار والتوسع الاستثماري.

اتحاد الصناعات: الحوافز الضريبية خطوة إيجابية في مسار دعم القطاع

أشاد أحمد إسماعيل صبره عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات بإعلان وزير المالية أحمد كوجك عن حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة قائلا: “أعرب عن خالص شكري وتقديري لوزير المالية على حزمة التيسيرات الضريبية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، والتي تعد خطوة إيجابية وهامة في مسار دعم القطاع الصناعي في مصر”.

الحوافز الضريبية جاءت فى توقيت بالغ الأهمية

وأكد صبره أن هذه التيسيرات تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث يواجه القطاع الصناعي العديد من التحديات الكبيرة، سواء على مستوى التكلفة أو التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.

وأشار إلى أن هذه الحزمة تعكس تفهم الحكومة العميق لحجم الضغوط التي يعاني منها القطاع الصناعي، وخاصة الصناعات التحويلية والكيماوية التي تلعب دورًا حيويًا في توفير المواد الأولية اللازمة للعديد من القطاعات الأخرى.

ضرورة اتخاذ خطوات أكثر جرأة تجاه دعم القطاع الصناعي بشكل شامل

وقال: “إننا بحاجة ماسة إلى مزيد من هذه المبادرات التي تعزز من قدرة المصانع والشركات على مواجهة التحديات المتزايدة”.

واضاف: “من ناحية أخرى، ورغم تقديرنا الكبير لهذه التيسيرات، إلا أننا نؤكد على ضرورة اتخاذ خطوات أكثر جرأة تجاه دعم القطاع الصناعي بشكل شامل”.

احمد اسماعيل صبرة

وأكد أن هناك حاجة ملحة إلى خطط طويلة الأجل تستهدف تخفيف الأعباء المالية وتحسين بيئة الأعمال، وتوفير الحوافز التي تشجع على زيادة الإنتاجية والابتكار.

التحديات التي تواجه الصناعة اليوم

ولفت إلى أن التحديات التي تواجه الصناعة اليوم لا تقتصر على الجوانب الضريبية فقط، بل تشمل أيضًا ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتزايد الضغط التنافسي مع المنتجات الأجنبية. ولذلك، فإن الصناعة تحتاج إلى رؤية متكاملة تشمل تطوير البنية التحتية، وتحسين البيئة التشريعية، وتوفير التمويل الميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وشدد على أن القطاع الصناعي هو قاطرة التنمية الاقتصادية، وأي جهد لدعمه سيكون له أثر مباشر على تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل.

الامبابى: الحوافز الضريبية سوف تنعكس ايجابيا على القطاع الصناعى والاستثمارى فى مصر

أكد إبراهيم الإمبابي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية ورئيس شعبة الدخان، باتحاد الصناعات، أن حزمة الحوافز الضريبية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا من الحكومة ممثلة فى وزارة المالية تمثل خطوة هامة لدعم القطاع الصناعى والاستثمارى فى مصر وسوف تنعكس عليه بشكل ايجابى ، لافتا الى تعد إشارة قوية إلى المستثمرين المحليين والاجانب بأن مصر تعمل على توفير بيئة استثمارية داعمة.

واعلن وزير المالية تفاصيل الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية والذى تعهد بتنفيذها كاملة خلال العام المالي الحالي منها على سبيل المثال لا الحصر " انه لأول مرة، يتم اعداد نظام ضريبي متكامل ومبسط ومحفز لصغار ومتوسطي الممولين حتى ١٥ مليون جنيه سنويًا، فضلا عن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية "الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، هذا بالاضافة الى الإعفاء من ضرائب "الأرباح الرأسمالية" و"توزيعات الأرباح" و"الدمغة" ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط

ابراهيم الامبابى

كما تتضمنت الحوافز "الإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة.. وأربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام، أول فحص ضريبي بعد ٥ أعوام.. تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية. وان مصلحة الضرائب لن تطالب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة.

كما اشارت الحوافز الضريبية الى ان منظومة المقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة.. لتوفير السيولة النقدية لشركائنا، وانه لأول مرة.. حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة.. حتى لا يتحمل شريكنا أعباءً كبيرة نتيجة تأخر «الفحص الضريبي» أو لطول فترة حل المنازعات. فهذه الحوافز اتجاه ايجابى من الدولة لدعم القطاع الخاص

واضاف الامبابى فى تصريحات خاصة لـ فيتو، أن الحوافز والتسهيلات الضريبية التي أقرتها وزارة المالية تعد خطوة هامة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما انها تعد خطوة إيجابية وهامة في مسار دعم القطاع الصناعي في مصر،وسوف تساهم فى تعزيز قدرة الشركات على المنافسة محليًا ودوليًا.

القطاع الصناعى بحاجة ماسة الى مزيد من المبادرات لدعم القطاع

واعرب عن شكره وزير المالية على هذه المبادرة القيمة، مؤكدًا أنها تعكس توجه الحكومة نحو تذليل العقبات أمام القطاع الصناعي. لافتا الى إننا بحاجة ماسة إلى مزيد من هذه المبادرات التي تعزز من قدرة المصانع والشركات على مواجهة التحديات

الحوافز الضريبية سوف تساهم في تخفيف الأعباء المالية التي تواجهها الشركات والمصانع

واضاف الامبابى أن الحوافز الضريبية سوف تساهم في تخفيف الأعباء المالية التي تواجهها الشركات والمصانع، مما يتيح لها بيئة عمل مستقرة وتنافسية. لافتا الى ان هذا بالطبع سوف ينعكس على قطاع الصناعات الغذائية والذى يعد احد اهم القطاعات الصناعية والانتاجية فى مصر وذلك من خلال تحسين أدائها وزيادة طاقتها الإنتاجية، مما يعزز من مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

واوضح الامبابى ان هذه القرارات تأتي في توقيت حاسم لدعم الصناعات الوطنية، وتعزز من قدرة الشركات والمصانع على التوسع في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

الحوافز الضريبية هي اعفاءات وتسهيلات تمنح من الدولة من اجل تحفيز وتشجيع الاستثمارات

أوضح أن الحوافز الضريبية هي اعفاءات وتسهيلات تمنح من الدولة من اجل تحفيز وتشجيع الاستثمارات وجذب رؤوس الاموال وتوظيفها وتوجيهها في القنوات الانتاجية والخدمية في قطاعات الاقتصاد المختلفة بما يؤمن للدول تلبية متطلبات خطط البناء القائمه فيها وصولًا للرفاهية المنشودة.