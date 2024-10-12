السبت 12 أكتوبر 2024
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قافلة طبية بيطرية بالمجان بمراكز الشرقية

قافلة طبية بيطرية
قافلة طبية بيطرية شاملة بالمجان بمركز الزقازيق

 نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية  قافلة طبية علاجية بيطرية شاملة بالمجان بقرية الزنكلون التابعة لمركز الزقازيق.

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تعليمات الوزير والمحافظ 

 وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية والدكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية. 

اللواء دكتور إبراهيم محمد متولى 

 أكد ذلك اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة  مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، وأضاف أن القافلة تمت بحضور ومدير إدارة الرعاية والعلاج ومدير إدارة الزقازيق  وأطباء إدارة الزقازيق البيطرية وحضور كبار المربين بالقرية، وقد تم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء علي كاهل  المواطنين.

العلاج ضد الأمراض الباطنية والفحص بالسونار

 وأشار اللواء دكتور إبراهيم أن القافلة قامت بفحص وعلاج ١٢٠ رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار والرعاية التناسلية إلى  ٨٠ رأس ماشـية ورش ضد الميكروبات الى  ٢٠٠ رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجيه والترقيم والتسجيل المجانى إلى ١٠ رؤوس ماشية وعلاج مجانى  ٢٥٠  طائرا وتم سحب ١٠ عينات لفحص البروسيلا.

ندوات ولقاءات إرشادية وتطوير مراكز تجميع الألبان 

 وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة شملت عقد ندوة وعددا من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية التحسين الوراثي لسلالات الماشية ( أبقار – جاموس )، وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان

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تسمين عجول البتلو 

 بالإضافة إلى مشروع تسمين عجول البتلو  والتوعية ضد مرضي البروسيلا والسعار، وتم مناقشة وعرض المشروعات والخدمات والحملات المقدمة من مديرية الطب البيطري وكيفية الحصول عليها للحفاظ والنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة.

 

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