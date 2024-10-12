السبت 12 أكتوبر 2024
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حوادث

جرائم "كروان مشاكل" عرض مستمر، سيدة تتهمه بالتعدي عليها وابنها بحدائق القبة

كروان مشاكل
كروان مشاكل

باتت الجرائم التي يتورط فيها التيك توكر “كروان مشاكل” عرضا مستمرا، فلم تمر أيام على اتهامه بضرب زوجة شقيقه، وقرار نيابة حدائق القبة الجزئية، باستمرار حبسه على ذمة حكم قضائى صادر ضده لمدة 3 أشهر، حتى تلتقت الأجهزة الأمنية بلاغا جديدا ضده.

وتواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جمع المعلومات والتحريات حول واقعة تعدي التيك توكر “كروان مشاكل”، على سيدة وابنها بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وذلك بعد أن حررت سيدة محضرا بالقسم يفيد بتضررها من شخص يدعى “كروان مشاكل”؛ لتعديه على ابنها  بالضرب، محدثا إصابته واتهمته أيضا بالتعدي عليها لمجرد أنها عاتبته.

 

محاكمة  كروان مشاكل

وتنظر جنح مستأنف حدائق القبة، اليوم السبت، استئناف التيك توكر كروان مشاكل على حكم حبسه 3 شهور في قضية حيازة سلاح أبيض.

 

وكانت النيابة العامة  قد أمرت بإخلاء سبيل التيك توكر أحمد علي، المعروف إعلاميًا بـ"كروان مشاكل"، في اتهامه بضرب زوجة شقيقه وإصابتها بجرح قطعي في الرأس، بعد تصالحهما.

كان قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة قد تلقى بلاغًا من زوجة شقيق مروان مشاكل تتهمه بالتعدي عليها بالضرب بسبب خلافات نشبت بينهما لرغبته في قيامها بالتمثيل معه في فيديوهات التيك توك، وتحرر محضر بالواقعة.

وقد حددت المحكمة المختصة جلسة 9 نوفمبر المقبل، لنظر جلسة معارضة التيك توكر كروان مشاكل على حكم حبسه سنة وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء. وقضت المحكمة الاقتصادية بتأييد حكم حبسه سنة وغرامة 100 ألف جنيه، في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء.

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