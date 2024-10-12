حادث تصادم بين توك توك وسيارة بمزلقان أرض اللواء بالجيزة
رفعت الخدمات المرورية بمديرية أمن الجيزة إثر حادث تصادم وقع بين توك توك وسيارة ملاكي بمزلقان أرض اللواء بالجيزة نتج عنها إصابة شخصين وزحام مروري.
وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بمزلقان أرض اللواء، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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