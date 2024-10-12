السبت 12 أكتوبر 2024
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حوادث

الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق الموسكي

حريق محل أحذية في
حريق محل أحذية في الموسكي، فيتو

 دفعت قوات الدفاع المدني بقطاع الأحوال المدنية بمديرية أمن القاهرة، بـ 3سيارات للسيطرة على حريق نشب صباح اليوم السبت، داخل محل أحذية يوجد في  الطابق الرابع بعقار يقع بشارع الرويعي الكائن بمنطقة الموسكي بمحافظة القاهرة.

جاء ذلك عقب أن تلقى مسئول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة اللهب، من داخل أحد المحلات بشارع الرويعي نطاق قسم شرطة الموسكي.

 

كردون أمني بمحيط الحريق وانتقال فريق من المعمل الجنائي

 وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران للمجاورات، وتم انتقال فريق من المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق للوقوف على أسبابه عقب تنفيذ عمليات التبريد لمنع تجدد النيران مرة أخرى، وجاري تحرير محضر بالواقعة.

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محافظة القاهرة حريق قوات الدفاع المدني شارع الرويعي منطقة الموسكي قطاع الأحوال المدنية بمديرية أمن القاهرة ادارة شرطة النجدة

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