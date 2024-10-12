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جهاز شئون البيئة يحرر 267 محضرًا بسبب حرق قش الأرز في الشرقية

جهازشؤون البيئة
جهازشؤون البيئة يحرر267 محضربالشرقية لحرق قش الأرز

قال  الدكتور مجدي الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية والإسماعيلية أن غرفة العمليات الفرعية التابعة لوزارة البيئة قامت بالتنسيق مع مديرية الزراعة والحماية المدنية لمعاينة وفتح 108 موقعًا لتجميع قش الأرز

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مواقع مملوكة لوزارة البيئة لتجميع القش 

واضاف أن تلك المواقع جميعها مطابقة لإشتراطات الحماية المدنية بمراكز ومدن المحافظة، فضلًا عن تأجير عدد من المعدات ( مكبس - جرار- لمامة - فرامة) والمملوكة لوزارة البيئة ومتعهدي جمع المخلفات الزراعية بإيجار رمزي دعمًا من وزارة البيئة.

267 محضر حرر بمراكز الشرقية 

كما أوضح الحصري أن فريق عمل غرفة عمليات جهاز شئون البيئة قام بتحرير267 محضر لمزارعين قاموا بحرق مخلفات زراعية بنطاق حيث حرر 95  محضر بمركز أبوحماد و30 محضر بمركز بكفر صقر بالاضافة الى 88 محضر بمركز بلبيس و21محضر بمركز أولاد صقرو23محضر بمركز الحسينية واخيرا  10 محاضر بمركز فاقوس.

القانون 202 لسنة 2020 

وجاء ذلك طبقًا لنص المادة رقم 20 من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 اذى نص على انه يحظر الحرق المكشوف للمخلفات وذلك لما نتج عنه من إنبعاثات ضارة بالبيئة بالمخالفة للمعايير والإشتراطات البيئية الواردة بقانون تنظيم إدارة المخالفات.  

المادة 70 والمادة 20 من القانون 

وتنص المادة رقم (70) من القانون المذكور على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة (20 ) من هذا القانون. 

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التعرض للمساءلة القانونية والغرامة والحبس 

وكان المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية قد شدد فى مناشد لجموع  المزارعين بمحافظة الشرقية  بعدم الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية (قش الأرز وحطب الذرة ) والإستفادة منها بتدويرها أو بيعها أو إستخدامها كعلف حيوانى بدلًا من حرقه ولعدم التعرض للمساءلة القانونية والغرامة والحبس.

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الدكتور مجدى الحصرى جهاز شؤون اليسئة محافظة الشرقية محافظة الإسماعيلية غرفة العمليات الفرعية التابعة لوزارة البيئة مديرية الزراعه الحماية المدنية

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