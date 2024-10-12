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أخبار مصر

وزيرة البيئة تناقش آخر مستجدات مشاورات الهدف الجديد لتمويل المناخ

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة

 عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عددا من اللقاءات الثنائية، على هامش مشاركتها في الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ COP29 بباكو، وذلك لمناقشة آخر مستجدات مشاورات الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ.

والتقت وزيرة البيئة مع جريس فو هاي يين وزيرة الاستدامة والبيئة بسنغافورة والوفد المرافق لها، ورؤساء الوفد الأمريكي والصيني بحضور السفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية والدكتور عمرو أسامة مستشار الوزيرة للتغيرات المناخية.

وناقشت وزيرة البيئة خلال لقاءاتها الثنائية ما تم الوصول إليه خلال المشاورات التي تمت الأيام الماضية  في ظل رئاستها والجانب الإسترالي للفرقة الوزارية المعنية بتسيير مشاورات الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، من نقاط الاختلاف والاتفاق حول الهدف الجديد، وجهود تقليل مواطن الخلاف، والدعم السياسي الذي يمكن يقدمه الرؤساء من خلال المشاركة في المشاورات للوصول لاتفاق حول هذا الهدف.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد حرصها على الوقوف على احتياجات الدول النامية، وأهمية تحقيق التوازن بين احتياجات الدول النامية والمتقدمة، وأن يفي الهدف الجديد للتمويل باحتياجات الدول النامية، وأن يخصص جزء كبير منه لإجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ التي تعد أولوية لتلك الدول.

وشددت وزيرة البيئة  على أهمية أن يتم توفير آلية جيدة للإبلاغ عن ما يتم رصده وبرمجته من تمويلات من الدول المتقدمة، وأن تكون عملية الإبلاغ بطريقة متوافق عليها، وان يتم ضمان وصول التمويل بفاعلية إلى الدول الأكثر تضررا.

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