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محافظات

سكرتير الفيوم يبحث 14 شكوى في لقاء خدمة المواطنين بإطسا

لقاء خدمة المواطنين
لقاء خدمة المواطنين بنركز اطسا محافظة الفيوم، فيتو

كلف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم،  أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، لعقد لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، بحضور الدكتور أحمد ثابت رئيس المدينة، وممثلي الادارات الخدمية في دائرة المركز.

شكاوي مركز إطسا في لقاء خدمة المواطنين

 وبحث السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، خلال لقاء خدمة المواطنين بمركز اطسا  14 مطلبًا وشكوى لمواطني المركز والقرى، وتضمنت المطالب والشكاوى التى تم بحثها، توفير مساعدات ومشروعات تنموية صغيرة للأسر الأولى بالرعاية، وتوفير فرص عمل للشباب من الجنسين بالقطاع الخاص، بالإضافة إلي بحث مطالب عدد من المواطنين، بشأن منحهم تراخيص أكشاك تبعًا للوائح والشروط المنظمة لذلك. 

لقاء محافظ الفيوم الأسبوعي مع المواطنين

يذكر أن محافظ الفيوم، وجه خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، الذي يعقده بالديوان العام بمحافظة الفيوم،  بتوفير فرص عمل بشركات ومصانع القطاع الخاص للشباب والفتيات خاصة ذوى الهمم، وتوفير معاشات ومساعدات مالية عاجلة ومشروعات تنموية للأسر الأولى بالرعاية، كما وجه بسرعة التنسيق لرفع كافة تعديات الأهالي على المساحات الخضراء بمنطقة مساكن دمو، وبحث إمكانية إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بمنطقة مفارق حمادة بمدينة سنورس. 

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