نائب محافظ الفيوم يحدد شروط الاستثمار بساحل بحيرة قارون

قال الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، إن الطلبات المقدمة للاستثمار على ساحل بحيرة قارون، سيتم التعامل معها حسب موعد التقديم، فالطلبات التي تم التقدم بها بالفعل، وسوف يتم البت والموافقة عليه في أقرب وقت، تبعًا لاشتراطات جهات الولاية.

أما الطلبات التى سيتم التقدم بها بداية من اليوم، فسوف يتم التعامل معها من خلال اشتراطات القائمة الموحدة.

ولفت نائب محافظ الفيوم، إلى أن الاشتراطات سوف تتوائم مع البعد البيئي للمحافظة واشتراطات كل جهة ولاية، مؤكدًا أنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حال مخالفة شروط ترخيص مزاولة النشاط.

تشكيل لجنة البت في المشروعات الاستثمارية

يذكر أن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أصدر القرار رقم 379 لسنة 2024، بشأن تشكيل لجنة برئاسة المحافظ، تضم فى عضويتها، نائب محافظ الفيوم، ووكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز سنورس وأبشواي ويوسف الصديق، وممثل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ومدير عام الإصلاح الزراعي، ورئيس وحدة الاستثمار والتعاون الدولي بديوان عام المحافظة، ومدير عام فرع جهاز شئون البيئة بمحافظة الفيوم، ومدير محمية قارون، وللجنة الحق فى الاستعانة بمن تراه لازمًا لإنجاز أعمالها.

محال اختصاص لجنة البت في المشروعات الاستثمارية

وتختص اللجنة بدراسة وفحص طلبات المشروعات والأنشطة المقدمة من المستثمرين، للحصول على ترخيص بالانتفاع لمزاولة نشاط على ساحل بحيرة قارون في حرم مسافة 200 متر، ولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بهدف توحيد الإجراءات لطلبات المشروعات والأنشطة المقدمة من المستثمرين وسرعة البت فيها، للحصول على الموافقات اللازمة قبل إصدار الترخيص من الجهات ذات الصلة، بمزاولة النشاط على ساحل بحيرة قارون، تيسيرًا على المستثمرين، وتشجيعًا لمناخ الاستثمار على أرض المحافظة.

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