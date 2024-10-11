رسميا، انطلاق دوري القسم الثالث 19 أكتوبر في الفيوم

حددت لجنة مسابقات القسم الثالث بمنطقة الفيوم لكرة القدم، بدأ منافسات دورى القسم الثالث يوم السبت 19 أكتوبر الحالى، ويشارك فيه 10 فرق من محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر " سنورس- الساحة الشعبية بالفيوم – سيلا- نادى العاملين برأس غارب- سمسطا – بنى سويف- مطرطارس –أبوكساه –إبشواى- أهلى الغرق.

قرعة دوري القسم الثالث

وقد أجرت منطقة الفيوم لكرة القدم قرعة المسابقة بحضور مندوبي الفرق المشاركة، وأسفرت عن مواجهات قوية فى الأسبوع الأول حيث يلتقى فريق بنى سويف مع الساحة وسمسطا وعاملين رأس غارب وسيلا مع أبوكساه ومطرطارس وأبشواى وسنورس مع أهلى الغرق.

تدريبات الحكام

ومن جهة أخرى واصل حكام كرة القدم بالفيوم تدريباتهم الأسبوعية، والتى أقيمت على ملعب مركز شباب العدوة وشملت محاضرة فنية فى القانون وعرض حالات الفيديوهات المرسلة من اللجنة الفنية والتطوير بلجنة الحكام الرئيسية وأعقبها تدريبات عملية فى الملعب على المواقف وتحرك الحكام والمساعدين بالشكل الأمثل وفتح زوايا رؤية لاتخاذ القرار الصحيح، والتأكيد على قرارات لمسة اليد " المتعمدة- اليد المكبرة للجسم" والقرار الانضباطي فى كل منها والتعاون بين الحكم والحكم المساعد فى الحالات القريبة وزاوية الرؤية تسمح للمساعد بالمساعدة فى اتخاذ القرار.

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