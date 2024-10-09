الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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محافظات

محافظ الفيوم: إعادة الطلاب للمدارس على رأس اهتمامات الدولة في الفترة الحالية

محافظ الفيوم في زيارة
محافظ الفيوم في زيارة مفاجئة لتحدي المدارس، فيتو

قال الدكتور احمد الأنصاري محافظ الفيوم،  إن تطوير التعليم وعودة المدرسة لدورها الحقيقي وعودة الطلاب لها، هو الدور الأساسي الذي تركز عليه الدولة حاليًا،  ووجه مديرى الإدارات التعليمية ومديري المدارس، بتكثيف المتابعة الدورية للتأكد من النظافة العامة، وتوافر عوامل الأمان والسلامة داخل المدارس.

وجاء ذلك أثناء زيارة محافظ الفيوم المفاجئة، لمدرسة أبو صير دفنو للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة إطسا التعليمية، ورافقة الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، للتأكد من سير الدراسة، وانتظام التلاميذ ونسب الكثافات داخل الفصول، في إطار المتابعة الدورية لانتظام العملية التعليمية، بشتى المدارس على مستوى المحافظة.

 جولة داخل مدرسة

وتفقد محافظ محافظ الفيوم، خلال زيارتة، عددًا من الفصول الدراسية، والمكاتب الإدارية، ودورات المياه، بمدرسة أبو صير دفنو للتعليم الأساسي، التى تضم 42 فصلًا دراسيًا، بإجمالي 1774 تلميذًا وتلميذةً، منها 11 فصلًا للمرحلة الإعدادية لإجمالي 503 تلميذًا وتلميذةً، و29 فصلًا للمرحلة الابتدائية، بإجمالي 1215 تلميذًا وتلميذة، وفصلين لرياض الأطفال بإجمال 40 طفلًا وطفلةً.

حوار مع تلاميذ المدرسة

وناقش المحافظ، التلاميذ حول المواد الدراسية والواجبات المنزلية، وأشاد بمستواهم العلمي وحرصهم على الانتظام بالفصول، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والانتظام في الدراسة والمذاكرة، لتحقيق التفوق والتميز العلمي، مثمنًا جهود مدير المدرسة وكافة القائمين على العملية التعليمية بها، من المعلمين، وأفراد الجهاز الإداري، وعمال الخدمات المعاونة، لدررهم الفاعل والبناء في تهيئة المناخ المناسب للتلاميذ، وتوفير الأجواء الملائمة لتحصيلهم الدراسي.

  مراجعة الخدمات بالمدارس

وشدد محافظ الفيوم، على أهمية مراجعة كافة الخدمات بالمدرسة، ونسب الكثافات بالفصول، بما يسهم في توفير البيئة التعليمية المناسبة، ويساعد بشكل مباشر في انتظام العملية التعليمية بها، مؤكدًا على تقديم كل سبل الدعم والرعاية للتلاميذ، لافتًا إلى أهمية ممارسة الأنشطة المختلفة، والعمل على تهيئة المناخ الآمن والصحى بشكل مناسب للتلاميذ، لتحفيزهم على الانتظام والتحصيل الدراسي، مؤكدًا على أن العلم أساس تقدم الشعوب وعمودها الفقري.

 

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