استقرار أسعار الذهب محليًا وعالميًا خلال أسبوع

استقرت أسعار الأونصة العالمية من الذهب إلى حد كبير خلال الأسبوع الماضي، حيث لم تشهد أي تغييرات كبيرة أو تحركات ملحوظة.

ويأتي هذا الاستقرار ليعزز من استقرار أسعار المعدن الأصفر على الصعيد العالمي، مما يساهم في الحفاظ على سعر الجرام المحلي في مصر والدول الأخرى.

وسجلت أسعار الأونصة العالمية خلال تعاملات الأسبوع الجاري نحو 2658 دولارًا، مما يشير إلى استقرار نسبي في الأسواق.

سعر جرام الذهب عيار 24

وفي السوق المصري، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4108 جنيهات

سعر جرام الذهب عيار 21

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 3595 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3081 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 28760 جنيهًا، مما يعكس استقرار السوق المحلية في ظل الظروف العالمية الحالية.