إصابة 3 أشخاص في تصادم بالدقهلية

شهد طريق المنزلة الجمالية في محافظة الدقهلية إصابة ثلاثة أشخاص بإصابات متنوعة اثر وقوع حادث تصادم دراجة نارية مع اخري امام قرية البصراط.

اصابة 3 اشخاص في تصادم دراجة نارية باخري

تلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم موتوسيكل باخر على طريق المنزلة- الجمالية واصابة 3 اشخاص. منهم اثنين مجهولى الهوية.

اسماء المصابين في الحادث

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين اصابة 3 اشخاص مجهول الهوية 23 عاما مصاب بكسر بقاع الجمجمة، واخر مجهول الهوية ايضا 25 عاماومصاب بنزيف بالمخ واحمد محمد راشد 23 عاما مقيم ميت شريف المنزلة ومصاب باشتباه لنزيف بالمخ.

وتم نقل المصابين الى مستشفى الجمالية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة

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