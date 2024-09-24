مصرع واصابة طالبين في حادث تصادم سيارة وموتوسيكل على طريق المنزلة في الدقهلية
شهد طريق قرية العامرة مركز المنزلة في محافظة الدقهلية أمام عزبة 10 مصرع طالب وإصابة آخر في حادث تصادم سيارة وموتوسيكل.
مصرع طالب وإصابة آخر في حادث
تلقت الاجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا يفيد بمصرع طالب وإصابة آخر على طريق قرية العامرية مركز المنزلة اثر تصادم سيارة بموتوسيكل.
أسماء ضحايا ومصابي الحادث
وأكدت الأجهزة الأمنية أن المتوفى يدعي محمد بدر المتولي ١٧سنة، طالب مقيم عزبه عشره مركز المنزلة، والمصاب يدعي عمرو مرزوق محمود البداية، ١٧سنة، طالب من ناحية عزبه عشره مركز المنزله، مصاب بنزيف بالمخ.
وتم ضبط السيارة والسائق المتسبب في الحادث وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.
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